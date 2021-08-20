خبير تحكيمي: البريك كان يستحق "الطرد" من مباراة الهلال والتعاون

الهلال حقق فوزًا صعبًا في القصيم

أكد الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان استحقاق محمد البريك مدافع الهلال للطرد خلال الشوط الأول من مباراة فريقه الهلال أمام التعاون في القصيم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي انتهت لصالح الضيوف 2-1.

التعاون تقدم بهدف لياندر تاوامبا في الشوط الأول، وقد نجح الهلال في إدراك التعادل برأسية موسى ماريجا عند الدقيقة الـ81 وبعدها خطف جانج هيون سو هدف الفوز الثمين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

الحكم المصري المعتزل أكد صحة قرار الحكم في عدة حالات جدلية أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح التعاون وإلغاء هدف تاوامبا لوجوده متسللًا واحتساب هدف ماريجا الذي أعاد المباراة لنقطة الصفر.

عثمان أوضح أن الحكم أجاد حين منح البريك بطاقة صفراء لمنعه هجمة واعدة عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، لكنه شدد على أن تلك البطاقة كان يجب أن تكون الثانية وبالتالي تتحول إلى حمراء للظهير الأيمن.

المستشار التحكيمي- سمير عثمان: إلغاء هدف #التعاون بداعي التسلل "صحيح" و هدف #الهلال عن طريق ماريغا "صحيح" .. محمد البريك لاعب الهلال استحق بطاقتين صفراء في المباراة ولكنه حصل على واحدة منها فقط #الهلال_التعاون #أكشن_مع_وليد #شاهد pic.twitter.com/W715hJWS0f — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 20, 2021

الحكم السابق أوضح أن البريك كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء أولى عند الدقيقة الـ16 لمنعه هجمة واعدة لصالح التعاون بعد إعاقته لأحد لاعبي الفريق الأصفر، منتقدًا قرار الحكم محمد الهويش بعدم منحه إياها وبالتالي جعله يتفادى الطرد في نهاية الشوط.