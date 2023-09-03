خبير إنجليزي يطمئن الاتحاد .. محمد صلاح سوف يرحل عن ليفربول!

صلاح إلى أين؟

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توقع بول ميرسون لاعب آرسنال السابق أن النجم المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول متوجًا للاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وقال ميرسون مع شبكة "سكاي": صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لو باعوه مقابل 175 مليون يورو فمن يستطيعون أن يضموا بدلًا منه، سيكون الأمر صعبًا للغاية".

وأضاف: "لكن لو حصلوا على عرض مقابل ٢٣٥ مليون يورو سيكون من الصعب للغاية أن يتم رفض هذا العرض، كيف يمكن رفض ذلك".

وأكمل: "لا أظن أن ليفربول سيحقق الدوري هذا الموسم، لذلك عليهم أن يأخذوا الأموال ويبدأوا في إعادة البناء، لا أرى كيف يمكنهم أن يرفضوا عرض بتلك القيمة للاعب عمره 31 عامًا".

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جدير بالذكر أن يورجن كلوب كان قد أكد مرارًا وتكرارًا أن صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول هذا الموسم، وشدد على عدم وجود عرض حتى من الاتحاد.

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