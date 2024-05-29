"خبر صادم" .. علي الأسمري يُوضح ملابسات رفضه ترديد نشيد الأهلي مع الجمهور

المقطع المتداول للاعب الأهلي أثار ضده انتقادات لاذعة

أثار مقطع فيديو متداول لعلي الأسمري لاعب وسط الأهلي جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر اللاعب وهو يرفض تلبية طلب كامل الموسى مدير الكرة بالنادي للعودة إلى الملعب وترديد النشيد الخاص بالفريق مع الجمهور.

جمهور الأهلي لم يرحم الأسمري أبدًا وكال له عديد الاتهامات بالتقاعس والتمرد وقارنوه بزملائه الأجانب الذين بقوا في الملعب واستمعوا للجمهور وهو يُردد النشيد، وذلك عقب نهاية المباراة الأخيرة أمام الفيحاء وانتهاء الموسم الكروي للفريق.

اللاعب السعودي رد أخيرًا على تلك الاتهامات وأوضح ملابسات المشهد الصعب له، إذ أكد أولًا اعتزازه بالنادي وجمهوره ونشيده، ومن ثم تقدم باعتذاره للجمهور عما بدر منه، مشددًا على أنه سوء فهم، إذ لم يعلم أن الجمهور سيُردد النشيد عقب نهاية المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبرر الأسمري عدم استماعه للموسى بأنه تلقى خبرًا صادمًا على المستوى الشخصي قبل انطلاق اللقاء وقد أخبر المسؤول الأهلاوي به، مشيرًا إلى أنه ظن أن الموسى سيتحدث معه بشأنه.

إذ كتب عبر منصة إكس "جمهور النادي الأهلي الغالي على قلبي، فيما يخص المقطع المنتشر بعد نهاية المباراة، يعلم الله بأن ليس لدي علم عن وقفة النشيد بعد المباراة لأنها كانت مفاجئة وقد أتاني خبر صادم "شخصي" قبل بداية المباراة والكابتن كامل على علم به واعتقدت بأنه يحاول تهدئتي في ظرفي وليس لدي علم عن النشيد".

أضاف "ليس علي الاسمري من يقلل أو يتجاهل نشيد ردده منذ الطفولة، وأثبتنا حبنا وإخلاصنا في أصعب ظرف في تاريخ النادي، أعتذر للأمة الأهلاوية عن أي سوء فهم غير مقصود. لك العهد والعشق والانتماء".