خانهم وأخلف وعده في الغرف المغلقة .. أسباب انقلاب باريس على مبابي!

مبابي أخلف وعده مع إدارة باريس..

يواصل باريس سان جيرمان، تدريباته استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، ولكن بدون نجم الفريق كيليان مبابي، الذي يتدرب مع اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق.

وتشهد علاقة النجم الفرنسي، مع فريقه توترًا كبيرًا، بعد هجوم مبابي على الإدارة في شهر يوليو الماضي، مما جعل الإدارة تقرر عرضه للبيع وعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وكان مبابي قد قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في الموسم المقبل، وقرر الرحيل بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" فإن إدارة باريس، غاضة من تصرف مبابي، بسبب أنه أخلف وعده وقرر عدم الموافقة على العروض المقدمة له ليرحل في فترة الانتقالات الحالية.

وقررت إدارة الفريق الباريسي، معاقبة مبابي وإخراجه من حسابات الفريق بالموسم الحالي، وحرمانه من المشاركة في المباريات، خاصة أن الإدارة تعلم أن اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد على الانضمام للميرينجي في الصيف القادم.

ويستعد باريس سان جيرمان، لانطلاق موسمه الجديد في الدوري الفرنسي، مساء السبت المقبل عندما يستضيف لوريان في الجولة الأولى من المسابقة، على ملعب حديقة الأمراء.