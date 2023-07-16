خاليدو كوليبالي يقلق جورج جيسوس .. الكشف عن تشخيص إصابة مدافع الهلال

المدافع السنغالي أصيب خلال ودية ولفسبرجر النمساوي

لم يستغرق السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، الكثير من الوقت للتعرض لأول إصابة له بقميص الزعيم، في وضع بث القلق في قلب الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

السنغالي أصيب أول أمس الجمعة، خلال مواجهة فريقه الودية أمام ولفسبرجر النمساوي، ضمن معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، المقام حاليًا في النمسا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الكشف الطبي عقب المباراة، أزال حالة القلق التي سيطرت على جهاز جيسوس، إذ بينت تعرضه لكدمة بسيطة ومطمئنة، إثر احتكاك ثنائي خلال اللقاء.

المباراة كانت قد انتهت بفوز الأزرق بثنائية مقابل هدف وحيد، سجلها الثنائي روبن نيفيش وسالم الدوسري.

يذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع كوليبالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

ويهدف الزعيم من وراء هذه الصفقة لتعويض غياب مدافعه الكوري جانج هيون سو، الذي داهمه ورم حميد في الغدد اللمفاوية، وقد يطول غيابه للموسم المقبل بالكامل.