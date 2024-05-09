خاليدو كوليبالي يسير على خطى ساديو ماني "الاستثمارية"

نجم الهلال يُخطط جيدًا لحياته بعد الاعتزال

رغم حصولهم على أموال طائلة من احترافهم في أندية دوري روشن السعودي، يُخطط النجوم الأجانب لحياتهم جيدًا بعد اعتزال كرة القدم، وقد اختار بعضهم مواصلة العمل في تلك اللعبة والاستثمار بها وآخرهم خاليدو كوليبالي.

مدافع الهلال سار على خطوات مواطنه نجم النصر، ساديو ماني، الاستثمارية، حيث اتجه إلى فرنسا وقرر الاستثمار في أحد أنديتها كما فعل مهاجم النصر بشرائه لنادي بورجيه فوت 18.

وعلى نقيض ماني، اختار مدافع الهلال ناديًا معروفًا في فرنسا، حيث أفاد موقع سنغال نت أن اللاعب استثمر جزءًا من أمواله في نادي سيدان الفرنسي ليُصبح أحد حاملي أسهمه وشريكًا به.

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سيدان أحد الأندية العريقة في فرنسا وسبق أن تُوج بكأس فرنسا مرتين، ويتواجد حاليًا في دوري الدرجة الثالثة ويسعى جاهدًا للصعود إلى الثانية ويأمل أن تُساعده أموال كوليبالي في ذلك.

يُشار إلى أن العديد من نجوم كرة القدم اتجهوا لشراء الأندية أو الاستثمار بها قُرب نهاية مشوارهم كلاعبين أو بعد ذلك، وأبرزهم رونالدو الظاهرة وديفيد بيكهام.