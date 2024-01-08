خاليدو كوليبالي يوجه رسائله للمشككين به ويتحدث عن "فضله على النصر"

محترف الهلال يرد على المشككين، فماذا قال؟

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تحدث السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، عن تجربته في دوري روشن السعودي، موجهًا بعض الرسائل لمن شككوا في خطوة انتقاله للمملكة.

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السنغالي انضم للزعيم في يونيو الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ليكون من أوائل الصفقات العالمية التي اقتنعت بالدوري السعودي خلال الصيف الماضي.

وقال كوليبالي خلال تصريحاته للتليفزيون السنغالي: "كنت من أوائل الذين انضموا للدوري السعودي خلال الصيف الماضي، أشعر هناك أنني بحالة جيدة جدًا، رغم تشكيك البعض في اختياري، لكنني كنت واثقًا من تلك الخطوة بعدما قمت بزيارة المنشآت ورأيت الشغف من قبلهم لضمي، بجانب أنني تابعت رسائل الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سهل عليّ اتخاذ القرار".

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وأضاف حول فضله في انضمام مواطنه ساديو ماني للنصر: " ساديو ماني تواصل معي، وسألني عن رأيي في الأجواء، وأكدت له أنه أفضل خيار لي، بالطبع لست صاحب التأثير الكبير على قراره، لكنني أخبرته أن تلك الخطوة أحد أفضل الخيارات التي اتخذتها في مسيرتي، لأن المسؤولين هناك لديهم رؤية خاصة في عالم كرة القدم، لقد رحبوا بي بدرجة كبيرة، والمشجعون فعلوا بطريقة جيدة جدًا، بفضلهم أقدم أداءً جيدًا، لأنهم يحاوطونني بالحب، فعندما تشعر بالتقدير، تشعر بوجودك".

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا شارك مع الزعيم حتى الآن في 23 مباراة في مختلف البطولات، لم يتلق خلالها أي هزيمة وتعادل مرة وحيدة.

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