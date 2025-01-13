"كواليس القرار الجماعي مع ثنائي الاتحاد والأهلي!" .. خاليدو كوليبالي يكشف سرًا جديدًا في انتقاله إلى الهلال

اللاعب حقق 4 ألقاب مع الهلال حتى الآن..

منذ عامين تقريبًا.. أصبح دوري روشن السعودي للمحترفين، وجهة مهمة لأبرز نجوم كرة القدم العالميين؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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رونالدو انضم إلى النصر في يناير من عام 2023؛ ليعقبه العديد من النجوم العالميين، الذين انتقلوا إلى أندية دوري روشن السعودي المختلفة؛ على رأسهم: "نيمار جونيور (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد) ورياض محرز (الأهلي)"، وغيرهم الكثير.

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ومن بين النجوم العالميين الذين اتخذوا قرار الانتقال إلى دوري روشن؛ المدافع خاليدو كوليبالي، الذي وقع مع الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي.

وفي هذا السياق.. فجّر كوليبالي في تصريحات مع "فور فور تو"، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقاله إلى الملاعب السعودية؛ قائلًا: "لقد اتخذت القرار مع نجولو كانتي وإدوارد ميندي".

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المدافع السنغالي كشف عن اجتماعه مع كانتي وميندي، زميليه السابقين في نادي تشيلسي؛ حيث اتفقوا على "الانتقال الجماعي" إلى دوري روشن السعودي؛ على الرغم من خوفهم الشديد من هذه الخطوة.

وأضاف: "كل منا اختار طريقه في السعودية.. أنا وقعت مع الهلال، بينما انضم كانتي إلى الاتحاد، وانتقل ميندي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".

وأكد خاليدو كوليبالي أنهم يشعرون بسعادة كبيرة في السعودية الآن، على الرغم من الخوف من هذه الخطوة في البداية؛ مشيدًا بالأجواء في المملكة وشعبها "المضياف".

ونفى كوليبالي أن يكون الانتقال للسعودية، من أجل المال أو الاسترخاء فقط، مشددًا على المنافسات المحلية في المملكة قوية للغاية؛ وهو على المستوى الشخصي كتب التاريخ، بحصوله على أول لقب دوري في مسيرته، بعد 3 أو 4 محاوات فاشلة مع نابولي.

جدير بالذكر أن كوليبالي البالغ من العمر 33 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، في الفترة من 2014 إلى 2022؛ قبل الانتقال إلى تشيلسي الذي ارتدى قميصه لموسم رياضي واحد، ذاهبًا بعد ذلك إلى الهلال.