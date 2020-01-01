خالد عيسى يعتذر عن خطئه أمام النصر، وحسين الشحات يدعمه

حارس المرمى منح النصر هدف الفوز

أبدى خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي أسفه لارتكابه الخطأ الساذج الذي كلف فريقه الخسارة أمام النصر السعودي على ملعب هزاع بن زايد لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .

الفريق الإماراتي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف عمر ياسين لكن النصر تعادل في بداية الشوط الثاني بهدف مختار علي، ومن ثم أخطأ خالد عيسى في إبعاد الكرة أمام عبد الرزاق حمدالله ليخطف المهاجم المغربي الكرة ويُسدد نحو المرمى الفارغ مانحًا الفريق السعودي هدف الفوز والنقاط الثلاثة.

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ونشر حارس المرمى الإماراتي تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر تقدم خلالها باعتذاره لجماهير العين، بقوله "السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل. لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء والاعتذار دومًا من شيم الرجال".

تابع "رسالتي لجمهور الإمارات والعين ... أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني وأتمنى تقبل الاعتذار".

وقد تفاعلت جماهير العين مع تغريدة خالد عيسى وقدموا له كل الدعم المطلوب لتجاوز ذلك الخطأ والتطلع للأمام، خاصة أنه قدم أداءً جيدًا خلال اللقاء.

وجاءت إحدى التغريدات من زميله السابق في العين ونجم الأهلي المصري حاليًا "حسين الشحات" الذي كتب "ولا يهمك يا حبيبي أنت طول عمرك أسد ربنا يكرمك ان شاء الله يا وحش".

ورد حساب العين على تويتر على تغريدة حارس مرمى الفريق كذلك بالقول "أنت البطل يا أبو حمد".

يُشار لأن خسارة العين وهي الثانية له في البطولة جعلته يتذيل المجموعة الرابعة دون أي نقاط، فيما رفع الفوز رصيد النصر إلى 4 نقاط ليتصدر بجانب السد القطري الترتيب في دوري أبطال آسيا، فيما يُطاردهما سباهان الإيراني بـ3 نقاط.