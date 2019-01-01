خالد جلال للاعبي الزمالك: الدوري لا يزال في أيدينا

الفارس الأبيض في المركز الثالث وأمامه أربع مباريات متبقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد خالد جلال؛ المدير الفني الجديد للزمالك، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق على هامش المران المسائي أمس السبت، مطالبًا إياهم بضرورة التركيز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات المقبلة.

المدير الفني الجديد للفارس الأبيض تولى المسؤولية بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، الذي تراجع مجلس الإدارة عن تجديد عقده عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة الأخيرة.

وقال جلال للاعبين، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "يجب أن تصححوا الأخطاء، ولو لم نصحح الأخطاء حتى وقت انتصارنا وتقدم الفريق، سيأتي الوقت الذي سندفع به ثمن ذلك، لذلك التركيز مطلوب من الجميع حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية في المباريات".

صاحب أفضل زمالك في ١٥ سنة ليس فاشلًا! ردود أفعال رحيل جروس

وأضاف: "الدوري لا يزال بأيدينا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب".

وبشكل فردي، عقد خالد جلال جلسة مع محمد عنتر؛ لاعب الفريق، أكد له خلالها على أهمية التركيز في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى فورمة عالية حتى يدخل في حساباته ويعتمد عليه في المباريات المقبلة، مؤكدًا أنه أحد العناصر المميزة في الفريق.

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة حرس الحدود، غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز، على استاد المكس.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة من 32 مباراة.