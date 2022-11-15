خالد جاسم يُحرج صحفيًا سعوديًا: كفى، هذا وقت دعم المنتخب

الإعلامي القطري يُعطي درسًا في كيفية دعم المنتخب الوطني

حظي الإعلامي القطري خالد جاسم بإعجاب الجميع في السعودية وأصبح اسمه أحد الأكثر تداولًا على منصة تويتر بعد رده القوي على الصحفي السعودي محمد السويلم وحثه إياه على دعم المنتخب الوطني بدلًا من التشكيك في خيارات المدرب هيرفي رينارد.

السويلم تحدث خلال تواجده في مجلس قناة الكأس القطرية عن اختيار نواف العابد بدلًا من فهد المولد في قائمة المنتخب السعودي، واصفًا الأمر بالخطأ ويجب تداركه من اتحاد كرة القدم واختيار لاعب مثل أيمن يحيى.

خالد جاسم قاطعه وطالبه بالتوقف عن ذلك لأنه ليس وقته بل وقت تقديم كل الدعم للأخضر، إذ قال "آسف عزيزي وهذا منتخب بلادكم لكن هل هذا وقت هذا الكلام؟ كفى، هذا ليس وقت الانتقاد بل تقديم كل الدعم للمنتخب".

السويلم رد عليه قائلًا "هذا ليس انتقادًا بل تفسير للمشهد"، ليرد جاسم مجددًا "وأنا أفضل أن يكون المشهد إيجابيًا".

عدد من الإعلاميين السعوديين وشريحة كبيرة من الجمهور أشادوا برد فعل الجاسم ووجهوا انتقادًا حادًا للصحفي السعودي، وقد تداول عدد كبير منهم مقطع الفيديو الذي ينقل ما حدث.

الاعلامي القطري خالد جاسم ،، يعطي درس لواحد من الإعلاميين السعوديين في موضوع فهد المولد و نواف العابد pic.twitter.com/tut6dtDS0L — سعيد الربيعي (@13saeed) November 14, 2022

يُشار إلى أن الأخضر سيُواجه كرواتيا يوم غدٍ الأربعاء ومن ثم سيتوجه إلى الدوحة على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، المنتخب سيفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 23 نوفمبر الجاري، من ثم سيلعب أمام بولندا وأخيرًا المكسيك.