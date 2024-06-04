"خالد العيسى يتحرك ومنافسه يرد" .. صراع الأموال يشتعل في انتخابات الأهلي وهذا موقف منصور بن مشعل!

كواليس مثيرة في انتخابات الأهلي..

اشتعلت المنافسة على كرسي رئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، في الساعات القليلة الماضية.

الأهلي عاد بقوة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد كارثة الهبوط التاريخي؛ حيث أنهى موسم 2023-2024، في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ ليضمن المشاركة في بطولتي النخبة الآسيوية والسوبر المحلي، في العام الرياضي القادم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، انحصر الصراع على رئاسة شركة الأهلي "غير الربحية"، على خالد العيسى وماجد القثامي.

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الصحيفة كشفت عن أن العيسى، وهو الرئيس الحالي للأهلي، يستعد لتقديم دعم مالي جديد لخزينة النادي، خلال الأيام القادمة؛ من أجل زيادة كتلته التصويتية.

أما القثامي الذي كان عضوًا ذهبيًا سابقًا في النادي الأهلي؛ فسيقوم بتسديد مقابل أعلى شريحة من العضويات "الباقة الخاصة"؛ لزيادة عدد أصواته في الانتخابات.

وفي نفس السياق.. نفت "الرياضية"، عودة الأمير منصور بن مشعل، إلى المشهد الرياضي من جديد، مثلما تردد في الأيام الماضية، مؤكدة على أنه لن يدعم أي إدارة مرشحة، في الانتخابات الأهلاوية.