بعد هجوم خالد العيسى ويايسله .. قرار رسمي يحسم الجدل في جزائية الهلال و"دعس" مدافع الأهلي!

بعد فوز الهلال في كلاسيكو الأهلي بالجوهرة المشعة..

شنّ خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، هجومًا على السلوفيني سلافكو فينسينش، الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والهلال، قائلًا إنه يصعب مواجهة فريق من 12 لاعبًا، حيث أكد وجود ركلة جزاء مستحقة لم يحتسبها الحكم للأهلي، بعد واقعة دعس قدم علي البليهي، من قِبل الظهير البرازيلي رينان لودي، فضلًا عن عدم قانونية جزائية الهلال، على حد وصفه. وهو الأمر الذي وافقه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، عقب المباراة، قائلًا إن قرارات الحكم غيّرت مجرى المباراة.

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الهلال نجح في قلب تأخره أمام الأهلي، للفوز بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، حيث تقدم جابري فيجا للراقي، قبل أن يرد أليكساندر ميتروفيتش بثنائية الأزرق خلال الشوط الثاني، موقعًا على هدفه الثاني من ركلة جزاء تم إعادتها بعد تألق الحارس عبد الرحمن الصانبي، في التصدي للركلة الأولى.

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن دائرة التحكيم، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت الاجتماع، غدًا (الثلاثاء)، من أجل مناقشة الحالات التحكيمية حول الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ومنها قرارات فينسيتش في كلاسيكو الأهلي والهلال، بغرض حسم الجدل حول اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في القمة.

وأفاد مصدر بدائرة التحكيم السعودي، بأن اجتماع الثلاثاء لمناقشة الحالات التحكيمية لمباراة الكلاسيكو، إلا أن أحد المسؤولين يرى أن الطاقم التحكيمي أجاد كثيرًا في المباراة وأخرجها إلى بر الأمان.

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واجتمع عدد من خبراء التحكيم على صحة قرارات الحكم السلوفيني، بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، في واقعة دعس قدم علي مجرشي، مثل محمد فودة وعبد الله القحطاني وفهد المرداسي، بداعي عدم رؤية رينان لودي لظهير الأهلي، أثناء النزول للأرض على قفزه لإبعاد الكرة، ما يعني وجود حادث عرضي، فيما قال المستشار التحكيمي سمير عثمان، إنه كان يجب احتساب ركلة جزاء للأهلي، بداعي نزول لودي على قدم ثابتة، ثم دعس قدم مجرشي بالقدم الأخرى، ما يؤكد وجود مخالفة.

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة 18 بعد مرور ست جولات، فيما يأتي الأهلي في المركز العاشر بجدول دوري روشن السعودي، برصيد 7 نقاط.