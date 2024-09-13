رئيس الأهلي يرد على الاستقالة .. ويحسم مصير ماتياس يايسله وصفقات الشتاء

رئيس الأهلي حسم الجدل بشأن عديد الملفات..

كشف خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة رحيله من منصبه؛ في ظل عديد التحديات التي تواجه قلعة الرقي؛ أبرزها أزمة التعاقدات.

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الأهلي تعاقد مع صفقتين فقط، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ وهما متوسط الميدان البرازيلي ألكساندر، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ وذلك على الرغم من النقص العددي الكبير في صفوف الفريق.

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وفي هذا السياق.. نفى العيسى في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، رحيله عن النادي الأهلي؛ قائلًا: "سأستمر في خدمة هذا الكيان؛ طالما أنني لازلت قادرًا على ذلك".

ورحب العيسى بأي شخص يريد أن يترشح على منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي "غير الربحية"، عند فتح باب الانتخابات، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وفقًا للوائح والأنظمة.

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وعلى جانب آخر.. أعرب رئيس قلعة الراقي، عن رضاه التام على عمل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في رده على إمكانية إقالته من منصبه.

وأضاف خالد العيسى: "إذا فكرنا في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل يايسله؛ فإن ذلك سيكون عبر المشاورات الداخلية في النادي، وليس في وسائل الإعلام".

وأخيرًا.. زفّ العيسى بشرى سارة إلى جماهير الأهلي؛ بإعلانه التعاقد مع ثنائي أجنبي أو أكثر، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، من بينهم جناح كبير.

جدير بالذكر أن الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام النصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.