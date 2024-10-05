"صعب أن تفوز على 12 لاعبًا" .. خالد العيسى يهاجم حكام الأهلي بعد السقوط في كلاسيكو الهلال!

أول تعليق من رئيس الأهلي بعد خسارة مباراة الهلال..

وجه خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، رسالة شديدة اللهجة ضد طاقم التحكيم لمباراة الفريق الكروي الأول أمام الهلال، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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الهلال واصل طريق انتصاراته من قلب الجوهرة المشعة، وقلب تأخره من هدف نظيف، للفوز على الأهلي بنتيجة (2-1)، في مباراة أدار الحكم السلوفيني سلافكو فينسينش، وعاونه مواطنه توماس كلانسينيك وأندراز كوفاسيتش، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، فيما أدار الحكم نيجك كاجتازوفيتش تقنية الفيديو، وعاونه خلف الشمري.

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وقال العيسى، عبر تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنه من الصعب أن تفوز على 12 لاعبًا، في إشارة إلى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي تم اتخاذها خلال مباراة الكلاسيكو.

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وأوضح "ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها، والأهلي أيضًا كان يستحق جزائية أيضًا، بعد دعس قدم علي مجرشي، وتحدثت في هذا الأمر كثيرًا، وموازين المنافسة ليست متساوية".

ورفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، محافظًا على العلامة الكاملة، ليواصل مسيرته نحو الحفاظ على اللقب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط، في المركز العاشر.