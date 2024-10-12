خالد العطوي يتحدى: لدي قدرة على النجاح مع أكبر أندية الدوري السعودي

هل يحصل المدرب الوطني على الفرصة؟

أكد خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، أن المدرب الوطني قادر على قيادة أكبر الفرق في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وتولى العطوي من قبل مهمة تدريب فريق الاتفاق خلال صيف 2019، واستمر معه لموسمين قبل أن يخوض في 2022 رحلة قصيرة على رأس القيادة الفنية لفريق القادسية، لكنها لم تستمر أكثر من 3 أشهر.

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وأجاب العطوي، على سؤال أحد المشاهدين في برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، حول إمكانية تولي المدرب الوطني السعودي لقيادة فرق بحجم الهلال والنصر والاتحاد، ليرد: "بالتأكيد لدينا كل الإمكانيات لتدريب أكبر الأندية في دوري روشن السعودي".

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وأضاف: "نحن كمدربين وطنيين نمتلك الإمكانيات الفنية ولدينا شخصية قوية وعندما من الثقة بالنفس، ما يؤهلنا لتولي مهمة أي فريق وتحقيق نتائج إيجابية، بشرط توفير الدعم الكامل من الإدارة والجمهور".

وتابع: "الفرص أتيحت لنا بالفعل في الدوري السعودي وقدمنا نتائج مميزة، لكن المطلوب هو الاستمرارية في منح الفرص والدعم للمدرب الوطني حتى يقدم نتائج جيدة، نحتاج أن تضع إدارات الأندية الثقة في المدربين المميزين".

وختم العطوي: "هناك بعض إدارات الأندية تخشى منح المدرب الوطني فرصة، حتى لا تتعرض لهجوم من وسائل الإعلام والجمهور، لذلك يجب تثقيف المجتمع الرياضي بشكل كامل حتى يتبنى الجميع فكرة قبول المدرب الوطني".