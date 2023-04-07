خالد الشنيف: غرفة الـVAR لم تعمل خلال مباراة الهلال والشباب .. ورد قاسٍ من وليد الفراج

جدل تحكيمي كبير أحاط بقمة الهلال والشباب

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فجر الإعلامي خالد الشنيف مفاجأة كبرى حين أشار خلال برنامجه "ملعب SBC" إلى أن غرفة تقنية الفيديو المركزية لم تكن تعمل خلال مباراة الهلال والشباب التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي وانتهت بخسارة الزعيم 3-0.

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اللقاء أثار الكثير من الجدل حول قرارات الحكم ماجد الشمراني خاصة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ميشايل حين كانت النتيجة تُشير لتقدم الشباب بهدف واحد.

الشنيف قال خلال برنامجه "لم نتأكد بعد، لكن مصادرنا تقول أن غرفة الـVAR المركزية كانت معطلة ولم تعمل خلال مباراة الهلال والشباب".

الإعلامي وليد الفراج رد بشكل قاسٍ على ذلك التصريح، إذ قال أولًا أن مصادر برنامج "أكشن مع وليد" أكدت أن غرفة الـVAR كانت تعمل خلال المباراة، مشيرًا إلى أن التسجيلات الصوتية بين الحكم وحكام الفيديو موجودة لمن يُريد الاستماع لها.

ومن ثم أضاف ردًا على أحد المشاهدين الذي أثار الأمر "من قال ذلك أعرفه تمامًا، هو نفسه من قال أن عبد الرزاق حمدالله سيتعرض للإيقاف وهو من قال أن رومارينيو يتناول المنشطات وهو من يخرج يوميًا بقصة مختلفة، ربنا يهديه".

يُشار إلى أن خسارة الهلال قلصت حظوظه كثيرًا في المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعدما تجمد الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة عند 8 نقاط.

Shahid