"يريد استفزاز لاعبه بهذا القرار" .. خالد الشنيف يفتح النار على جيرارد وينصح جمهور الاتفاق بـ"حبوب الضغط"!

الاتفاق يكتفي بانتصار وحيد في دوري روشن!

وجه الإعلامي السعودي خالد الشنيف، نقدًا لاذعًا للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، في ظل التراجع الواضح في نتائج الفريق تحت قيادته.

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وتلقى الاتفاق، خسارة درامية أمام ضيفه الخلود (2-3)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز 11 ويقترب من دخول دائرة الهبوط.

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وقال الشنيف خلال برنامجه "دورينا غير" على فضائية السعودية: "أنا أعشق جيرارد كلاعب، لكنه كمدرب يفعل أشياء غريبة. في مباراة الخلود قام بتبديل هو الأغرب في الدوري السعودي، عندما قام في الدقيقة 102 باستبعاد فينالدوم والدفع بعبد الإله المالكي الذي شارك لمدة 30 ثانية فقط!".

وأضاف: "جيرارد فريقه خاسر وليس لديه أي تفسير لمثل هذه التغييرات، سوى أنه يريد استفزاز المالكي بهذا التبديل، لأنه ماذا سيفعل للفريق في 30 ثانية؟!".

وتابع الشنيف في رسالة لجماهير الاتفاق: "أقول لكم، أعانكم الله على أيام صعبة جدًا مع هذا المدرب (جيرارد)، تحملوا ما يحدث ولديكم حبوب الضغط، لا تأخذوها إلا بمشورة الطبيب".

GOAL

ويعيش الاتفاق تحت قيادة جيرارد معاناة كبيرة هذا الموسم، حيث حقق الفريق انتصارًا وحيدًا في الجولة الثانية أمام الأخدود، ومنذ ذلك الحين، خسر الفريق آخر 6 مباريات، وهي أطول سلسلة هزائم على أرضه في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين.