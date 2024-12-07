خالد الشنيف: ساديو ماني أحد مُسببات الضغط والسكر لجماهير النصر

"لن يتوقف عن إضاعة الأهداف المحققة"

وجه الإعلامي السعودي خالد الشنيف، انتقادًا لاذعًا للسنغالي ساديو ماني مهاجم النصر، بعد ظهوره المخيب مع الفريق خلال الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد في دوري روشن.

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وسقط النصر في فخ الخسارة على يد الاتحاد (1-2)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال الشنيف في برنامجه "دورينا غير" على القناة السعودية: "المسببات لمرض الضغط عند جمهور النصر ثلاث، الأملاح والضغوط النفسية وساديو ماني، هذا اللاعب يصيب جماهير ناديه بالسكر والضغط والتوتر".

وعرض الشنيف لقطة الانفراد الصريح لساديو ماني بمرمى الاتحاد وإضاعته لفرصة سهلة لمنح النصر التقدم في الشوط الأول، وعلق عليها النجم المصري أحمد حسام ميدو، لاعب توتنهام وروما السابق: "هذه الفرصة لا تضيع من لاعب كبير بحجم ماني. كان يجب أن يسدد من مرة واحدة في المرمى".

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وأضاف الشنيف: "الخطأ ليس عند ساديو ماني، يأخذ راتبًا ضخمًا ويلعب كل مباراة ويضيع الأهداف ويجد نفسه في التشكيلة الأساسية ولا يجلس على الدكة، سيظل يهدر الأهداف دائمًا. لو لاعب سعودي ضيع مثل هذه الفرص لأنهت الجماهير حياته الكروية".

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وابتعد النصر بشكل كبير عن صراع المنافسة على لقب دوري روشن، بعدما توقف رصيد العالمي عند 25 نقطة في المركز الرابع، ليتخلف عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة، حيث تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 والتعادل في 4.