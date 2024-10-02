تحمل رقمًا مميزًا .. ظروف خاصة تضطر أسرة نجم النصر "الراحل" لعرض لوحة سيارته للبيع!

تم عرض مبالغ كبيرة لشراء اللوحة

تمر عائلة خالد الزيلعي، نجم نادي النصر السابق، بظروف مالية غير مستقرة بعد وفاته منذ عامين، مما اضطرها إلى عرض لوحة سيارته للبيع.

فارق خالد الزيلعي عالمنا في سبتمبر 2022 بعد معاناة مع مرض التصلب الجانبي الضموري النادر، الذي يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي.

ونشر وكيل اللاعبين نواف المهدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة يُعلن فيها عن عرض أسرة نجم النصر الراحل لوحة سيارته للبيع.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "لوحة سيارة لاعب النصر الكابتن خالد الزيلعي (الله يرحمه ويغفر له ويجعله في مرتبة العليين والشهداء في الجنة)".

وأضاف: "بسبب ظروف مادية، لدى أسرته الرغبة في بيع اللوحة: (ن ص ر 25)، من له رغبة يتواصل معي على الخاص أو العام".

كما كشف نواف المهدي في التغريدة عن أنه تلقى عرضًا بمبلغ 140 ألف ريال لشراء اللوحة، ولكنه ينتظر العرض الأكبر لبيعها.

يذكر أن اللوحة تحمل حروف اسم نادي النصر، بجانب "25" رقم قميصه مع العالمي.