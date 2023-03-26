خالد البلطان لا يرحم .. قرار صارم وقاسٍ من الشباب تجاه فهد المولد

اللاعب سيُوقف عن اللعب حتى أغسطس القادم

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أُعلِن اليوم عن إيقاف فهد المولد لاعب الشباب حتى الـ20 من أغسطس القادم بعد توصله لتسوية مع اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات "واندا"، وقد كشفت صحيفة عكاظ الرياضية عن رد فعل ناديه ورئيسه خالد البلطان والذي كان منتظرًا بشدة من المتابعين.

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الصحيفة أوضحت أن قرار نادي الشباب تجاه المولد جاء من شقين، الأول إيجابيًا تمامًا وهو انخراط المولد في برنامج تأهيلي خارجي في إحدى الدول الأوروبية حتى التحاقه مع زملائه اللاعبين في فترة الإعداد للموسم الجديد 2023-2024.

الشق الثاني والذي حمل صرامة وقسوة كبيرة في التعامل وهو عدم تقاضي اللاعب أي رواتب من النادي حتى نهاية فترة إيقافه في أغسطس القادم، مشيرة إلى أن ذلك الأمر تم بالاتفاق بين الطرفين.

المولد انضم للشباب بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد دون تجديده.

جدير بالذكر أن المولد تم إيقافه من قبل في مايو 2019 في قضية منشطات أيضًا، إذ كانت تلك هي المرة الأولى له، ولم يقدم استئناف على العقوبة وقتها وقضى فترة العقوبة.

Shahid