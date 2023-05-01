خافيير تيباس يرفض مصلحة أندية إسبانيا: لا أربعة فرق في دوري أبطال أوروبا!

تيباس يهاجم نظام بطولة دوري أبطال أوروبا

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم الاثنين عن فكرة نموذج تعديل بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان تيباس، يؤيد تعديل نموذج دوري أبطال أوروبا لنموذج مختلف يأخذ في الاعتبار أكثر أصل المنافسة ويتقدم بطلب للحصول على المزيد من الأبطال الوطنيين من البلدان على حساب عدد أقل من فرق الدوريات الكبرى.

وقال تيباس في حديثه لصحيفة "ad" :"هناك نموذج جديد لدوري أبطال أوروبا في عام 2024 ولكن يجب أن يبدأ العمل على نوع آخر من النماذج وهو نموذج يجذب أكثر أصول البطولة الأوروبية للأبطال الوطنيين مع أبطال من جميع أنحاء أوروبا أنا أمثل الليجا ولكن تواجد نادي إسباني رابع في دوري الأبطال يفتح الفجوة الاقتصادية بين فرق من نفس البلد ".

وأشار تيباس، إلى أنه كان بالفعل ضد فريق رابع يذهب إلى دوري أبطال أوروبا منذ الموافقة على هذا الإجراء قائلًا: "الأندية التي تلعب في البطولة الأوروبية تحصل على دخل كبير لدرجة أن هناك فجوة كبيرة جدًا مع بقية الأندية في بلدهم، وكان من الخطأ أنه في عام 2016 تم تحديد المزيد من الأماكن في دوري أبطال أوروبا للأندية من الدوريات الكبرى".

وأضاف: "كنت أنا نفسي ضد أربعة أندية من إسبانيا تأهلت لدوري أبطال أوروبا منذ البداية ومثل أربعة أندية من الدوري الإسباني ومن الدوري الألماني ومن الدوري الإيطالي على حساب فرق الدوري الأصغر".

واستغل رئيس رابطة الليجا هذه الفرصة ليوجه رسالة مرة أخرى إلى بطولة دوري الأبطال وتأثيرها الضار على الدوريات الوطنية: "سيتم تدميرهم رياضيًا واقتصاديًا الدوري الألماني والليجا والدوري الهولندي، البطولة الوطنية لا تمنحك الفرصة للتأهل للعب في أوروبا".