خافيير تيباس يدين فعل فالفيردي وريال مدريد يدعم لاعبه!

ريال مدريد يقف بجانب لاعبه بعد حادث تعدي!

أدان رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، عن واقعة اعتداءه على لاعب فياريال ألكس باينا.

وكان قد تعدى لاعب ريال مدريد على باينا، بعد تعليق مهين منه على ابن فالفيردي، عقب مباراة الفريقين السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فياريال.

وأدان تيباس الواقعة، حيث صرح لموقع "Relevo" قائلًا:" الحقيقة أن الاستفزاز ليس مبررًا للتعدي أبدًا"

وأردف:" سيكون مناهضة منا للعنف إن دعمنا ذلك الفعل، بعد المباراة أبلغ باينا الشرطة بالاعتداء، وسنقدم كل الدعم للاعب فياريال".

على الجانب الآخر، تعهد ريال مدريد حتى الآن بدعم فالفيردي، رغم إدانة رابطة الدوري الإسباني للفعل.

يذكر أن أصدر لاعب فياريال بيانًا أكد فيه تعرضه للهجوم بعد المباراة، كما كشف عن تلقيه تهديدات بالقتل هو وعائلته بعد الحادث.