مفاجأة | خافيير تيباس يفتح الباب لـ"إقامة" مباريات دوري روشن السعودي في إسبانيا

تعاون رياضي جديد محتمل بين السعودية وإسبانيا..

منذ فترة طويلة.. الجميع يسمع عن إمكانية "استضافة" المملكة العربية السعودية، لبعض مباريات الدوري الإسباني، على أراضيها؛ خاصة في ظل التعاون الرياضي المتزايد بين البلدين.

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لكن.. خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن إمكانية "إقامة" بعض مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في إسبانيا.

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وقال تيباس في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "ليس لدينا أي مانع في (إقامة) بعض مباريات الدوري السعودي، في إسبانيا.. ندعم هذه الفكرة كليًا".

وشدد رئيس الرابطة الإسبانية على أن القرار النهائي، في "إقامة" بعض مباريات دوري روشن بإسبانيا؛ في يد الرابطة السعودية المحترفة والأندية.

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وكشف خافيير تيباس عن أنه يريد توسيع مجال عمل الرابطة الإسبانية؛ لذلك.. بحث مع نظيره في السعودية، إمكانية التعاون المشترك، مع نقل خبرات بلاده إلى المملكة.

وعن رأيه في دوري روشن السعودي.. وصفه بـ"المسابقة القوية" التي لاتزال في بداية الطريق نحو العالمية؛ قائلًا: "سنرى بعد 5 سنوات ماذا سيحدث!".

وأخيرًا.. انتقد تيباس ما اعتبره قلة "الحضور الجماهيري" في مباريات دوري روشن السعودي، على الرغم من تواجد العديد من النجوم العالميين؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن آخر مظاهر التعاون الرياضي بين البلدين؛ تمثلت في توقيع "موسم الرياض" بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه؛ عقود رعاية للدوري الإسباني، لمدة 3 سنواتٍ قادمة.