خافيير تيباس: ليونيل ميسي يريد العودة لبرشلونة.. لكن راتبه سيكون أقل من باريس سان جيرمان!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يدرك جيدًا أهمية عودة الأرجنتيني إلى الليجا

تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن العديد من الملفات وخصوصًا التي تعني نادي برشلونة والعودة المحتملة لنجمه الأسطوري ليونيل ميسي.

وقال تيباس على هامش إعلان التقرير الاقتصادي لمسابقة الدوري الإسباني: "لا يهمني من الأقوى نحن أو الدوري الإنجليزي الآن، ولا يعنيني من هو الحائز على لقب الكرة الذهبية وإلى أي دوري ينتمي.. لكنني أعلم أن أفضل اللاعبين في العالم دائمًا ما يمكثون في إسبانيا".

واستطرد: "الآن أسمع أن أفضل اللاعبين في التاريخ يريد العودة إلى إسبانيا، لكن المؤكد أنه إذا عاد فسيتقاضى أقل مما يتقاضى في باريس سان جيرمان!" في إشارة مؤكدة لليونيل ميسي المرشح للعودة إلى برشلونة.

لكنه عاد ليقول: "لا يبدو الأمر واضحًا ما إذا كان المقصود هو مبابي أم ميسي، لكن المؤكد أن الفريق الذي يريد إبرام صفقة من هذا النوع عليه أن يتبع قاعدة 1\1 في السوق".

وأردف: "تحدثنا مع برشلونة عن الوضع الاقتصادي المثالي كي يقوموا بالميركاتو الذي يريدونه ويسجلوا لاعبيهم، 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين كافية؟ لن أقول الرقم حتى لا أضر برشلونة في الميركاتو، لكن ما يعلمونه أن عليهم البيع".