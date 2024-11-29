خافيير تيباس يتهم فينيسيوس جونيور بـ"القرصنة" ويحذر ريال مدريد!

فينيسيوس يواجه أزمة جديدة في إسبانيا..

وجّه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، "اتهامات قوية" إلى الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

فينيسيوس دخل في عديد الصدمات مؤخرًا؛ سواء لتصرفاته المثيرة للجدل على أرضية الملعب، وخسارته جائزة "الكرة الذهبية"، أو حتى لتعرضه إلى "العنصرية"، ثم مطالبته بحرمان إسبانيا من تنظيم "كأس العالم 2030"، حال تكرار هذا الأمر.

وفي هذا السياق.. نقلت شبكة "ريليفو" الإسبانية عن تيباس، خلال كلمته في مؤتمر حول "الاحتيال السمعي والبصري"، بالعاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، بأن فينيسيوس قام بـ"قرصنة" مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد.

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ريال مدريد الإسباني سقط في فخ الخسارة (0-2) ضد ليفربول، على ملعب "الأنفيلد" في إنجلترا، مساء يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ونشر الساحر البرازيلي - الذي غاب عن هذه القمة الأوروبية بسبب الإصابة -، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال مجريات المباراة؛ تظهره وهو يتابعها عبر قناة تلفزيونية، غير "الناقل الرسمي" في إسبانيا.

وعن ذلك يقول رئيس الرابطة: "إذا كان فينيسيوس في مدريد، وأعتقد أنه كان هُناك.. فهذه قرصنة!"، مشددًا على أن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا داخل إسبانيا؛ يجب أن يكون من خلال الناقل الرسمي "تلفزيون موفيستار".

وكشف تيباس عن أن فينيسيوس ومن خلال متابعته للمباراة عبر قناة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية، داخل الأراضي الإسبانية؛ يكون قد ارتكب "قرصنة"، باستخدامه "في بي إن" أو "طبق قمر صناعي" موجه إلى مكانٍ آخر.

وأعلن خافيير تيباس توجيه "تحذير" إلى نادي ريال مدريد وفينيسويس جونيور؛ من أجل تجنب تكرار عمليات "القرصنة" في المستقبل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد - حامل اللقب - يُعاني في مسابقة أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث يحتل المركز 24 في مرحلة الدوري - وهو الأخير المؤهل إلى الأدور الإقصائية -؛ برصيد 6 نقاط فقط من انتصارين مقابل 5 هزائم.