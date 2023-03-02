خافيير تيباس: ريال مدريد يمكنه منافسة أندية الدوري الإنجليزي، برشلونة يعجز عن ذلك!

تصريحات مثيرة من رئيس رابطة الليجا

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا عن بعض القضايا الرياضية على هامش ندوة نظمتها "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس.

وانتقد تيباس في أكثر من مناسبة الأوضاع الاقتصادية لنادي برشلونة، وأثارات تصريحاته الأخيرة الكثير من الجدل.

وأجاب رئيس رابطة الليجا على سؤال إمكانية منافسة الأندية الإسبانية لفرق الدوري الإنجليزي؟ قائلًا: "ربما يمكن لريال مدريد أن ينفق نفس المبلغ الذي ينفقه فريق في الدوري الإنجليزي لكن برشلونة لا يستطيع ومدريد لا يفعل ذلك والتضخم لا يزداد".

وتابع: "لا أفتقد" جالاكتيكوس" أو أريد استعادته لا أريد أن يشتري ريال مدريد ما يريده بسهولة علينا التكيف مع الوضع في الصناعة اليوم نريد منافسة متوازنة ".

وأكد تيباس أن برشلونة لن يسمح له بالتعاقد مع أي لاعب هذا الصيف قائلًا: "لم نسمح لبرشلونة بالتعاقد مع اللاعبين هذا الشتاء وفي الصيف المقبل لن يتمكنوا من التعاقد مع اللاعبين، لقد حقق النادي روافع في الصيف الماضي مكاسب بنسبة 5٪ من حجم مبيعاته لكن في الأندية الأخرى قد تكون هذه مشكلة لقد تصرفنا ونظمنا أنفسنا بسرعة لا يمكن لأحد أن يصنع روافع تمثل 5٪ من حجم التداول".

وشدد: "ليس من العدل السماح لبرشلونة بالاستثناءات الاقتصادية إذا كان برشلونة الذي يعد نادًا مهمًا للغاية بالنسبة للدوري ننظر في الاتجاه المعاكس في القضية الاقتصادية فسوف نلحق الضرر بأنفسنا والمنافسة نفسها".

واوضح: "علينا تحليل سبب ظهور هذا الدوري الممتاز الجديد إذا كان علينا تحسين حوكمة الرياضة على سبيل المثال النظام الذي نتمتع به أحيانًا يفيد الفرق الكبيرة بشكل أكبر ويجب إيجاد توازن أفضل ".

وأكد أنهم تعلموا من الدوري الإنجليزي الكثير في حقوق البث التلفزيوني متمنيًا الوصول إلى مستواهم، مع الالتزام معايريهم التي تختلف عن الدوري الإنجليزي.