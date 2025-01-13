تيباس يفاجئ السعودية .. مفاوضات لإقامة كأس السوبر الإسباني في هذه الدولة العربية!

هل اقتربت نهاية علاقة السوبر الإسباني مع السعودية؟..

منذ يومين تقريبًا.. ترددت أنباء عن بدء رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مفاوضات تمديد عقد "إقامة" بطولة كأس السوبر المحلي، في المملكة العربية السعودية.

الشراكة بين الاتحاد الإسباني والسعودية بدأت عام 2019، باتفاقية تمتد لـ"ثلاثة نسخ" تم تمديدها فيما بعد حتى 2029؛ لكن مع استمرار النجاح الاقتصادي والتنظيمي، قيل إن محادثات رسمية انطلقت لتجديد العقد حتى 2034.

ووسط هذه الأنباء.. قام خافيير تيباس، رئيس الرابطة الإسبانية، نائب رئيس اتحاد الكرة المحلي، بزيارة إلى دولة العراق، خلال الساعات القليلة الماضية؛ قد يتم على إثرها تغيير الخطط تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي الرياضي عمر قحطان كشف مساء يوم الإثنين، عن أن زيارة تيباس جاءت لمتابعة مشروع "الليجا" في العراق؛ إلا أنها تطرقت لمواضيع مهمة أخرى.

وأعلن قحطان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن نائب رئيس الاتحاد الإسباني دخل خلال هذه الزيارة، في مفاوضات جادة مع المسؤولين؛ لإقامة بطولة كأس السوبر المحلي في العراق.

ولم يذكر الإعلامي العراقي أي تفاصيل أخرى بشأن هذه المفاوضات؛ خاصة فيما يتعلق بموعد بدء العقد والعوائد المالية، وذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بالطبع.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة توّج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية؛ وذلك بعد الفوز على ريال مدريد (5-2) في المباراة النهائية، مساء يوم الأحد الماضي.