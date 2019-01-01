خافيير أجيري : نحترم مواجهة زيمبابوي ومحمد صلاح مثل جميع لاعبي منتخب مصر

فريق زيمبابوي من الفرق القوية ونحن متابعون له من فترة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على جاهزية الفراعنة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة.

المنتخب المصري يواجه زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا نسخة 2019 والتي تُقام على الأراضي المصرية، وتجمع المباراة بينهم على استاد القاهرة الدولي الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

أجيري بدأ تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح قائلاً : "بدأنا معسكر الإعداد من يوم ٦ وليس لدينا أزمة من الناحية البدنية للاعبينا وجميعهم جاهزون لخوض أول مباراة".

وبالحديث عن المنافس قال : "فريق زيمبابوي من الفرق القوية ونحن متابعون له من فترة، وبالتأكيد نكن له كل احترام، ولكن هدفنا هو تحقيق أول فوز في البطولة".

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في ستاد القاهرة 🇪🇬🏟️🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Ef8PdSW8VG — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

المدرب المكسيكي أضاف : "شيء طبيعي أن يكون جميع الفرق ترغب في تحقيق المركزين الأول والثاني وستكون هناك منافسة قوية، وأعتقد هدفنا هو تصدر المجموعة.

حول قيمة اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قال :"محمد صلاح لاعب هام في الفريق بالتأكيد ولكنه مثله مثل جميع اللاعبين في قائمة المنتخب المصري، كل لاعب له دوره الخاص".

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المدير الفني رفض الكشف عن حارس مرمى منتخب مصر في البطولة ولكنه صرح قائلاً : "بالفعل حسمنا اسم حارس مرمى المنتخب في أمم إفريقيا والأمور واضحة بالنسبة لنا".

وأنهى أجيري حديثه عن أكثر الأمور إزعاجًا له خلال الفترة السابقة وقال : "عدم انتهاء الدوري المصري هو الأمر الأكثر إزعاجًا وتأخر انضمام اللاعبين إلى المعسكر وضع علينا بعض الضغوطات، ولكننا تخطينا هذه المرحلة".