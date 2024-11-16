فيديو | لم يشعر بالنزيف والدماء .. جماهير هندوراس تعتدي على مدرب المكسيك وتصيبه في الرأس!

شاهد ما حدث في مباراة المكسيك وهندوراس

تعرض المدرب خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب المكسيك لاعتداء قوي من جانب جماهير هندوراس، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم السبت.

وحقق منتخب هندوراس الفوز على نظيره المكسيك بهدفين دون رد، في ذهاب ربع النهائي بدوري أمم الكونكاكاف، حيث ستقام مباراة العودة بالمكسيك فجر الأربعاء المقبل.

وبعد انتهاء المباراة، قامت جماهير منتخب هندوراس بإلقاء قوارير المياه من المدرجات، ليتعرض أجيري للإصابة، وسالت الدماء من رأسه دون أن يشعر، حيث كان يتحدث مع مدرب هندوراس واللاعبين.

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وعلق أجيري خلال تصريحات عقب المباراة على الواقعة قائلًا: "يجب ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى، سواء هنا في هندوراس أو في أي مكان بالعالم".

ومن جانبه عبر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" الاعتداء، إذ أصدر بيانًا رسميًا يُدين فيه ما حدث، وقرر إحالة الواقعة إلى لجنة تأديبية لمراجعتها والتحقيق فيها، بسبب خطورة الاعتداء الذي نزف المدرب بسببه.