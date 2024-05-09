"خافوا على أنفسكم" .. تحذير شديد اللهجة لأندية الصندوق من ضم مودريتش وكاسيميرو

الثنائي من أهم المطلوبين في دوري روشن

SHAHID

فيما تسعى أندية دوري روشن السعودي جاهدة للفوز بتوقيع لوكا مودريتش وكاسيميرو ثنائي وسط ريال مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب، وصل أندية صندوق الاستثمار تحذير شديد اللهجة من الإقدام على تلك الخطوة.

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التحذير الحاد جاء من الإعلامي عبد العزيز المريسل الذي طالب أندية الصندوق بالتوقيع مع لاعبين أصغر في العُمر لديهم الرغبة للعب وبذل الجهد، معللًا ذلك بأن الدوري الموسم القادم سيكون أقوى وأصعب كثيرًا بنهوض أندية أخرى مثل الاتفاق والشباب والتعاون والقادسية.

وأضاف في تغريدته الطويلة عبر منصة إكس "اللجان التنفيذية بشركات النصر والأهلي والاتحاد مع الاحترام و التقدير للعمل الكبير الذي تقوم به بعض الشركات والفرق كالقادسية والاتفاق والشباب والتعاون ولكن تظلون أنتم كيانات ذات شعبية وجماهيرية كبيرة، وشخصياً لا أتقبل سقوط أحدكم. نعم من حق من يعمل أن يحصل على أحد كراسيكم طالما هو يعمل باحترافية خاصة إذا قابل ذلك عدم وجود عمل احترافي منكم، لا على الصعيد الإداري أو الفني ولكن الوسط الرياضي يريد استمراريتكم بالمنافسة، وسحب كراسي المنافسة منكم سيكون غير جيد على الصعيد الجماهيري وحتى الإعلامي".

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تابع "لهذا نتمنى منكم عملًا جبارًا وخاصة فيما يتعلق بالعمل القادم في الصيف، فأتمنى منكم عدم الاتجاه نحو الأسماء الكبيرة في السن والتركيز على العطاء، وكرة القدم الحديثة تعتمد على الهجوم ككتلة واحدة والدفاع ككتلة واحدة، وهذا ربما لا يتحقق في حال وجدت أسماء كبيرة ومتقدمة في العمر خاصة في الخطوط الخلفية مثل مودريتش وكاسميرو".

أتم الإعلامي النصراوي، أتمنى أن نستفيد من الاخطاء وعليكم معرفة أن كراسيكم المتواجدة في المقدمة معرضة للسحب من الأندية التي جاءت نحو المنافسة دون ضغوط جماهيرية وإعلامية واعلموا أن دوري الموسم القادم سيكون أقوى من هذا الموسم بمراحل. بالتوفيق للجميع".

SHAHID