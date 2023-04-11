خاض الكلاسيكو مصابًا ولا يستطيع المشي .. روبرت ليفاندوفسكي يعاني في برشلونة

ليفاندوفسكي يعاني من إصابة قوية في الظهر..

يمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني بفترة معقدة منذ العودة من منافسات كأس العالم 2022، حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ولم يتمكن من استعادة سجله التهديفي المميز قبل المونديال.

وواصل ليفاندوفسكي مستواه المتواضع مساء الإثنين أمام جيرونا في مباراة الجولة 28 من الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث لم يتمكن من مساعدة "البلوجرانا" على الفوز.

الصحفي البولندي رومان كولتون كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن السبب الرئيسي في تراجع مستوى ليفاندوفسكي أمام جيرونا بالتحديد، حيث كشف أن المهاجم لم يتمكن من خوض أي مران قبل تلك المواجهة، وأنه ظهر لمدة 10 دقائق فقط في المران أمام وسائل الإعلام.

السبب الرئيسي في الإصابة هو التدخل الذي تعرض له في الدقيقة 35 من مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، وأن ليفاندوفسكي يعاني من مشكلة في الظهر، ويلعب مرتديًا حزامًا خاصًا.

ليفاندوفسكي قال عن تلك الإصابة يوم الثلاثاء في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تعرضت لضربة قوية أمام مدريد، لكنني دائمًا أردت اللعب، في الشوط الثاني أمام مدريد كان الأمر صعبًا وكان يجب أن أطلب التغيير، بالأمس لم أكن أستطيع المشي، لكنني حاولت اللعب بدون مشاكل".