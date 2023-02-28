خاص | يتماثل للشفاء سريعًا .. مفاجأة حول موعد عودة أندرسون تاليسكا للمباريات!

محترف النصر أعلن ناديه أنه يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل أن يشارك في المباريات من جديد، لكن المدة محتمل أن تكون أقل من ذلك

يبدو أن هناك تطورات كبيرة في حالة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، ستجعل عودته للملاعب أسرع مما هو متوقع وما أعلنه ناديه بشكل رسمي.

قبل خمسة أيام، أعلن العالمي إصابة البرازيلي في العضلة الخلفية، وحاجته للراحة والعلاج لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما تطلب سفره لبلاده، للخضوع للعلاج تحت إشراف طبيبه الخاص.

لكن علم "GOAL" من مصدر مقرب من النادي العاصمي أن التقارير الطبية الواردة من البرازيل تؤكد استجابة اللاعب للعلاج بشكل سريع، موضحًا أنه قد يكون جاهزًا للكلاسيكو المنتظر أمام الاتحاد، والمقرر إقامته في التاسع من مارس المقبل، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وشدد المصدر على عدم صحة ما يتم الترويج له حاليًا حول هروب تاليسكا من النصر واقتراب انتقاله للدوري التركي، موضحًا أنه سينتظم في مران العالمي بشكل طبيعي عقب انتهاء رحلته العلاجية.

يذكر أن سفر تاليسكا للبرازيل سبب جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي السعودي، ودفع بعض منافسي العالمي لإدعاء أن سبب سفره هو إحياء بعض الحفلات الغنائية، فيما ادعت فئة أخرى أن خروجه من العالمي هروب وليس رحلة علاجية.