خاص | يان مافيلا لا يمانع مزاملة رونالدو ويؤكد: الجميع يهبط بعد رحيلي!

اللاعب الفرنسي لا يمانع اللعب في المملكة العربية السعودية.

تحدث النجم يان مفيلا حول محاولته استخدام خبراته في مساعدة غيره بما في ذلك نجم آرسنال ويليام ساليبا خلال فترته في صفوف سانت إيتيان، كما تحدث عن خروجه من سندرلاند وعن إنه كان لا يحظى بالتقدير المناسب.

وقال مافيلا في حوار خاص مع GOAL.COM: "من خلال التجارب التي مررت بها وبسببها لم يتردد لاعبون مثل ويليام ساليبا في طلب النصيحة مني، أنا ليس ذلك النوع من القادة الذين يصرخون في غرف الملابس، أنا قائد من نوع آخر".

وأضاف عن مستقبله بعد فترته في أولمبياكوس عقب أن تم ربطه بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصرح البرتغالي: "لقد تم التواصل معي من قبل بعض الأندية في الخليج، لكنني ليس لدي تفضيلات في الوقت الحالي، لقد قلت من قبل أنني أريد تحديات كبيرة، لكن هناك أيضًا بعض التحديات، نحن نرى كريستيانو رونالدو وآخرون مثل تاليسكا وفينسينت أبو بكر، أنا منفتح لكل العروض".

وأكمل عن هبوط سندرلاند بعد رحيله عن الفريق مؤكدًا أنه لم يستغرب ذلك: "لو لعبت 120 أساسيًا من أصل 140 فهذا يعني أنني مهم للفريق، ولو لم تفهم ذلك فأنت لا تعرف كرة القدم".

وأردف: ""نفس الشيء في مباريات مانشستر سيتي، عندما يذهب كايل ووكر إلى خط الوسط لخلق زيادة عددية لا يراه الناس عليك أن تنظر بعمق إلى أولئك الذين يقومون بالعمل وراء الكواليس، أعلم أنني أقوم بهذه المهمة وهذا هو سبب جعل المدربين يعتمدون علي، ولهذا أيضًا أعرف أنني مهم، عندما غادرت سندرلاند هبطوا، وعندما غادرت سانت إتيان هبطوا أيضًا، نفس الأمر في غادرت روبن كازان، لا يمكن أن تكون مصادفة".