خاص | لوتار ماتيوس: السعودية استخدمت الأموال بصورة ذكية، وهذا هو اللاعب الأفضل في العالم!

تم إجراء تلك المقابلة في إطار تعاون مشترك مع الدوري الألماني وبمناسبة الاحتفال بمرور 60 عامًا على “بوندسليجا”

حوار | فاروق عصام

ما الفارق بين كرة القدم في وقتك والآن؟

أعتقد أن كرة القدم تغيرت بشكل عام ليس فقط الدوري الألماني، كرة القدم أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه في وقتي، وأكثر تنظيماً.

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حالة أرضية الملعب صارت أفضل، والملاعب أجمل وأكبر للأندية بجماهير تملأ المدرجات، إنها تختلف تمامًا اليوم عما كانت عليه على أيامي.

تحسنت كرة القدم في ألمانيا، أعتقد أن لدينا بطولة جيدة حيث أننا مهتمون بمشجعي كرة القدم حول العالم، لدينا مباريات يُسجل فيها أهدافًا كثيرة، ولدينا أجواء جيدة، وخاصة أنّ لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يبدأون حياتهم المهنية في الدوري الألماني، وربما ينتقلون لاحقًا إلى ريال مدريد، أو برشلونة ولكن أعتقد أن لدينا فرقًا جيدة جدًا تضع الدوري الألماني في المكانة التي يستحقها.

هل تفضل اللعب في وقتك أم الآن؟

قضيت وقتًا رائعًا ولم يفوتني أي شيء، لقد استمتعنا معًا، وحققنا نتائج جيدة، أحببت كرة القدم وكل السنوات التي لعبتها في الدوري الألماني، استمتعت بالمنافسة، والمباريات، والأجواء، والنتائج، كان كل شيء جيدًا وأعتقد اليوم أنه ربما يمكنك كسب المزيد من المال ولكن المال ليس كل شيء، لقد استمتعت باللعبة، واستمتعت بالرياضة، واستمتعت بالمنافسة وأحببت كرة القدم، ولعبت بشغف وقضيت وقتًا رائعًا خلال هذه السنوات العشرين التي بدأت فيها وانتهيت في الدوري الألماني.

ما هو سرك للحفاظ على مستواك في القمة كل تلك السنوات؟

بالضبط كان 22 موسمًا، 12 موسمًا في بايرن ميونخ، وخمسة في بوروسيا مونشنجلاباخ بجانب خمس سنوات خارج ألمانيا أربع سنوات لإنتر في الدوري الإيطالي والموسم الأخير الذي لعبت فيه في الدوري الأمريكي، وهذا يعني 22 عامًا من كرة القدم الاحترافية. قلت لك من قبل، لقد استمتعت باللعبة وأعطيت قلبي لكرة القدم، كنت مجنونًا باللعبة منذ سن مبكرة، وبعد ذلك لم يتغير شيء، وما زلت حتى اليوم قريبًا جدًا من كرة القدم بما قدمته وأنا سعيد جدًا.

لقد أمضيت 40 عامًا أو 43 عامًا الماضية بالقرب من كرة القدم.

نعم، كانت مسيرة طويلة مليئة بفترات الصعود والهبوط، لكن فترات القمة كانت أكثر من فترات التراجع، لكن لا يمكنك الفوز طوال الوقت مثل الطقس، في بعض الأحيان يكون الجو مشمسًا، وأحيانًا يكون غائمًا، وأحيانًا ممطرًا، وهذا هي نفسه ما يحدث في كرة القدم. في بعض الأحيان تفوز بلقب، وأحيان أخرى يكون اللقب قريبًا جدًا ثم تخسر - ربما - في اللحظة الأخيرة.

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هذه هي المنافسة، وهذا يجعل كرة القدم ممتعة للغاية ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا طوال الوقت.

لقد مررت بفترات صعود وهبوط وأعتقد أنه كان من الجيد أن أتعلم شيئًا من هذا الموقف نفسياً، لأن الفوز فقط هو الأمر السهل ولكن ما عليك التعامل معه هو ضغط المباريات النهائية.

على سبيل المثال نهائي كأس العالم 1986، لقد خسرنا المباراة وبعد أربع سنوات فزت بالمباراة النهائية ضد نفس الفريق الذي لعبت ضده عام 1986 وهذا ما منحنا الدافع للعودة والفوز بعد أربع سنوات.

كيف ترى المنافسة بين البوندسليجا حاليًا وبقية دوريات أوروبا الكبرى؟

حسنًا، لنكن صادقين، ما قصدته عندما قلت إن مسيرتي كانت صعودًا وهبوطًا عندما لعبت في إيطاليا، على سبيل المثال، كان الدوري الإيطالي هو الأقوى والأفضل في أوروبا.

أعتقد الآن عندما ترون الفرق والنتائج في المنافسات المحلية، عليك أن تقول إنَ الدوري الإنجليزي ربما يكون الأفضل، وربما لأن الأموال هناك أكثر من الدوري الألماني. لكن عندما أرى مبارياتنا هنا في ألمانيا، وأنا أتواجد في الملعب كل أسبوع، في ملاعب مختلفة في ألمانيا، أعتقد دائمًا أن لدينا أجواء جيدة، وأن الناس يشعرون بالأمان في الملعب، كل شيء تحت السيطرة.

وما يعجبني في كرة القدم لدينا - لا أعرف كيف يكون الأمر في إسبانيا أو إنجلترا - حيث تذهب الكثير من العائلات لحضور مباريات كرة القدم. العديد من الأطفال تراهم في الملعب، وهذا يجعلني سعيدًا جدًا، لأن لدينا قدرة جيدة لملء الملاعب بأنواع مختلفة من الناس.

لا يقتصر الأمر على مشجعي كرة القدم الحقيقيين فحسب، بل إنه نفس المكان للأطفال، إنه مكان للعائلة في عطلة نهاية الأسبوع، ولدينا دائمًا أجواء جيدة.

ولكن من المؤكد فيما يتعلق بالمستويات الفنية، ما قلته من قبل، فالمنافسة الأفضل في الدوري الإنجليزي أكثر من الدوري الألماني، لكنني أعتقد أن لدينا أربع أو خمس بطولات دوري في أوروبا لديها فرق كبيرة، ولاعبون كبار.

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لقد حصلنا على قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، وهو يلعب الآن في الدوري لدينا، لقد خسرنا ليفاندوفسكي أمام إسبانيا، أمام برشلونة، وهذا يحدث بصورة طبيعية لكن الدوري الألماني دائمًا ما يكون جذابًا.

أما فيما يتعلق بتسجيل الأهداف الكثيرة، ففي الخمس أو ست أو عشر سنوات الماضية، أعتقد أن الدوري الألماني يسجل أكبر عدد من الأهداف في المباريات مقارنة بالبطولات الأخرى، لكنني لن أقول إن الدوري الألماني أفضل من غيره.

أعتقد أننا نستمتع هنا في ألمانيا، كما يستمتع الناس في إنجلترا، والمشجعون الطليان سعداء بكرة القدم الخاصة بهم، وكذلك في كرة القدم الإسبانية بما يقدمه ريال مدريد وبرشلونة وأعتقد أن هذا يجعل كرة القدم الأوروبية عمومًا موضع اهتمام جميع عشاق كرة القدم حول العالم.

هل تعتقد أنّ البوندسليجا أفضل دوري لتطوير المواهب؟

نعم، لكن ليس فقط جيل الشباب هو الذي يأتي إلى الدوري الألماني لأن لديهم فرصة أفضل للعب بصورة أساسية، وقد رأيت ذلك مع سانشو، نفس الشيء مع بيلينجهام، وموسيالا يلعب هنا، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يلعبون على أعلى مستوى.

لكن ألمانيا لا تضم فقط المواهب الشابة، مثل هاري كين الذي جاء إلى ألمانيا، وكذلك راؤول من ريال مدريد، كان قادمًا قبل سبع أو ثماني سنوات إلى ألمانيا، وأنهى مسيرته في ألمانيا، وليس في ريال مدريد.

وهذا يعني أن الدوري الألماني لديه نفس الاهتمام باللاعبين رفيعي المستوى من دولة أخرى، حتى بونوتشي، الرجل الإيطالي، بطل أوروبا منذ عامين. إنه يلعب في برلين الآن، وأعتقد أن هذا ما يجعل الدوري الألماني مثيرًا.

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يحب اللاعبون اللعب هنا، لأننا نقدم دائمًا صورة جيدة حول بلدنا، وأعتقد أن الناس من حولنا، خاصة في أوروبا، يعرفون ما يعنيه الدوري الألماني، ويعرفون المنافسة، ويرون الملاعب الجميلة، والأجواء الرائعة، واحتفال الجمهور بين بعضهم البعض ودعم فرقهم، وهذا شيء رائع، ما لا يمكنك العثور عليه في بلدان أخرى، يمكنك العثور عليها في بعض الملاعب، ولكن ليس متواجدًا بصورة عامة.

أما في الدوري الألماني، فسواء كانت المباراة لبايرن ميونخ على أرضه، أو بوخوم، أو دارمشتات، تجد الملعب ممتلئ بالكامل، ودائمًا ما تكون هناك احتفالات كبيرة جدًا بين المشجعين لدعم فرقهم، وهم يقاتلون معًا، ويحتفلون معًا، ويخسرون معًا، ويفوزون معًا، وهذا جو رائع بالنسبة لي، مثلما حدث معي.

ففي 50 أو 55 عامًا، كنت قريبًا من الدوري الألماني، في البداية كصبي صغير، وكمشجع لبوروسيا مونشنجلادباخ، لاحقًا كنت جزءًا من الدوري الألماني لاعبًا، ثم تابعت الدوري الألماني عندما كنت أدرب فرقًا في بلدان أخرى، لكن في نهاية كل أسبوع أشاهد الدوري الألماني، والآن أعمل في التلفزيون في نهاية كل أسبوع، أنا في الملعب، أنا في الاستوديو، وأرى دائمًا هذا.

من اللاعب الذي يُقارن الآن بلوتار ماتيوس؟

الاختيار صعب جدا. أعتقد أنه لا أحد، لأنني لعبت بأسلوبي والآخرون لعبوا بأسلوبهم.

وأرى أنني كنت لاعبًا جيدًا جدًا، لقد كنت اللاعب رقم ثمانية ولكن حملت القميص رقم 10، أما مركزي كان أقرب إلى بوكس تو بوكس، وربما أقرب لاعب لي هو ليون جوريتسكا.

ربما أسجل أكثر قليلاً من ليون في بايرن ميونخ، لكن فيما يتعلق بالركض، القتال من أجل الفريق، التمركز، وتسجيل الأهداف، ربما أكون سجلت أكثر قليلًا منه، لكنه لاعب يعطي قلبه للفريق كما كنت أعطي قلبي للفريق.

لم أكن أفكر في نفسي أولاً، كنت أفكر في الفريق، ومن ثم أحدد أهدافي.

ونعم، أعتقد أن هذا اللاعب يلعب في مركز مماثل لي، لكني معجب أكثر بجمال موسيالا.

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أنا أحب أسلوبه في كرة القدم، إنه يشبه ليونيل ميسي إلى حد ما، عندما يواجه لاعبيّن أو ثلاثة أو أربعة، يقوم بمراوغاته بسرعة عالية وبتقنية جيدة.

بالأمس، سجل هدفًا رائعًا في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد كوبنهاجن. واحد ضد ثلاثة، يجد طريقة وفي الزاوية الصعبة، هذه هي الجودة العالية التي لا يمكن لأي شخص أن يتعلمها إنه يسري في دمه، وموسيالا لاعب رائع وسيقدم مسيرة رائعة.

كيف ترى تأثير هاري كين على الدوري الألماني؟

أعتقد بالنسبة للدوري الألماني وبايرن ميونخ، كان من المهم جدًا الحصول على لاعب مثل هاري كين. لقد أظهروا للعالم أن النجوم الكبار من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا يرغبون في القدوم إلى الدوري الألماني.

وهاري كين لاعب ورجل نبيل، إنه ليس جيدًا على أرض الملعب فحسب، بل يتمتع بشخصية جيدة، وقال لبايرن ميونخ: "عندما أرغب في مغادرة توتنهام، "سآتي إلى ألمانيا إلى بايرن ميونخ". لأنه أحد أكبر خمسة أندية في العالم.

يمكنك أن ترى ذلك تاريخيًا خلال العشرين أو الثلاثين أو الخمسين عامًا الماضية. بايرن ميونخ يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا. إنهم الأبطال في ألمانيا آخر 11 عامًا. لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا ست أو سبع مرات وهو نادٍ كبير حقًا ولديه نظام جيد.

لقد لعبت لهذا النادي الرائع لمدة 12 عامًا وفزت ببطولة ألمانيا سبع مرات وأعتقد أنه يساعد بايرن ميونخ ويمكنه الفوز بلقب معهم، وهو ما لم يحققه مع توتنهام.

وأعتقد أن هذا ربما يكون السبب الذي جعله في عمره هذا وبعد الحصول على الخبرة اللازمة للعب ليس فقط في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي، بل للذهاب إلى نادٍ كبير خارج إنجلترا ليتمكن من الفوز بالألقاب.

وأنا متأكد من أنه سيفوز بالكثير منها مع بايرن ميونخ في السنوات المقبلة، ومن المؤكد أنه لاعب يمكنه إحداث الفارق.

لديه الآن ثمانية أهداف في الدوري الألماني، سبعة أو ثمانية، لا يهم، فهو يحتل المركز الثاني في جدول الهدافين ويقوم بعمل رائع. إنه يحب ميونخ، ويمكن أن تشعر بذلك.

إنه قريب جدًا من الجماهير، وهو محترف، ويجري المقابلات، ويقدم التوقيعات، ويلتقط صورًا مع المعجبين. إنه حقًا شخص رائع ونحن سعداء بوجوده في ألمانيا.

ما هو توقعك لمستقبل منتخب ألمانيا مع ناجلزمان؟

أنا متأكد من أن لدينا لاعبين جيدين، ولكن يتعين على ناجلزمان أن يبني الآن فريقًا بروح جيدة، وما يعرفه الناس في جميع أنحاء العالم، الروح الألمانية، وأعتقد أنه عندما يتمكن من القيام بذلك، سنحظى ببطولة أوروبية جيدة. بالتأكيد، نحن في هذه اللحظة لسنا المرشحون بعد البطولة الأخيرة، حيث خرجنا مبكرًا جدًا. أعتقد ألمانيا في هذه البطولة الأوروبية على أرضهم، يمكنهم تحقيق نتيجة جيدة، ربما يصلون إلى النهائي.

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لكن المهم هو الاحتفال بكرة القدم. بالنسبة لنا، فإنهم يجعلون المشجعين سعداء سواء حققوا المركز الأول أو حتى الثالث، لكن عليهم أن يمثلوا كرة القدم الألمانية بطريقة أفضل مما كانوا عليه في السنوات الست الماضية.

ما هو الجيل الذهبي للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ؟

هناك رابط بينهما. بايرن ميونخ يلعب بشكل جيد ويحقق نتائج إيجابية وهو ما ينعكس على المنتخب الألماني في البطولات الدولية بطريقة جيدة.

بايرن ميونخ هو جزء من المنتخب الألماني، لديك في الغالب أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين يشاركون بصورة أساسية.

وهذا ما حدث في 1974، كان ستة لاعبين من بايرن ميونخ يلعبون، وفازوا بدوري أبطال أوروبا وفازوا لاحقًا بكأس العالم.

وفي 1990 عندما فزت مع ألمانيا بكأس العالم كان الأمر نفس، الكثير من اللاعبين تأثروا بفريق بايرن ميونخ، لقد لعبوا ضد بايرن ميونخ أو كانوا يلعبون لهم مثلي وأندرياس بريمه.

أعتقد أن هذا مهم جدًا للمنتخب الألماني، لديك بايرن ميونخ يعمل بشكل جيد، ويحقق نتائج جيدة، ثم سنكرر هذه الطريقة في المنتخب الألماني، فهو مزيج بين الاثنين.

جيل منتخب ألمانيا 1990 أم 2014؟

لا ليس جيلي، بل جيل 2014.

فيليب لام، باستيان شفاينشتايجر، ميروسلاف كلوزه، لعبوا جميعا لبايرن ميونخ وغيرهم وكان مانويل نوير حارس مرمى وأعتقد أنني نسيت ذكر عدد من اللاعبين أيضًا الذين ارتبطوا في وقت ما ببايرن ميونخ.

هذا هو الحال دائمًا، ورأيتم قبل كأس العالم في قطر أن بايرن ميونخ لم يكن في حالة جيدة وهذا انعكس على المنتخب الألماني في قطر، ولهذا أنا سعيد عندما يعمل بايرن ميونخ بشكل جيد لأن هذا يعني أنّه من المؤكد أن المنتخب الوطني سيحقق نتائج أفضل.

كيف ترى انتقال الأسماء الكبيرة للدوري السعودي حاليًا؟

بالتأكيد، عندما عرضت المملكة العربية السعودية هذه العقود بهذه الأرقام في العقد، أستطيع أن أقول إنها قامت بعمل صحيح. المال يتحدث، ولكن المنافسة هناك ليست كما في الدوري الإنجليزي، ولا تمتلك تاريخ في كرة القدم كما هو الحال في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا أو في بلدان أخرى، لكنهم يصنعون ذلك ويستثمرون الكثير من المال.

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إنهم يحبون القيام بشيء ما وأعتقد أنهم يفعلون ذلك في الغالب لأنفسهم عندما يكون لديهم خطة ربما للحصول على كأس العالم 2030 أو 2034 وربما يكون هذا هو السبب الأكبر وراء استثمارهم الكثير من الأموال في كرة القدم.

المملكة العربية السعودية ليس لديها تاريخ كرة القدم مثل إنجلترا أو ألمانيا، لكنهم يدفعون الأموال، ويبنون الملاعب، وأعتقد أنهم يسيرون بشكل جيد جدًا، وسريع جدًا، وبجدية كبيرة لأجل الحصول على تنظيم كأس العالم في أقرب وقت ممكن.

هل الدوري السعودي قادر على احتلال مكانة الدوريات الأوروبية الكبرى؟

ذلك يعتمد على ما يريدون. إنهم يريدون فقط كأس العالم أو يريدون ذلك بشكل عام للمستقبل. لا أعرف ماذا يريدون، لكن في هذه اللحظة أعتقد أكثر، أنهم يرغبون في الاستثمار في كرة القدم لأجل تنظيم المونديال في أقرب وقت ممكن.

ما هو أقرب لقب بوندسليجا بالنسبة لك؟

حققت سبعة ألقاب، لكن الأهم كان عام 1986 عندما فزنا في المباراة الأخيرة على ملعبنا، ملعب أولمبيا، باللقب، بعد الانتصار على بوروسيا دورتموند فيما خسر فيردير بريمن خارج أرضه أمام شتوتجارت.

من هو لاعبك المفضل حاليًا؟

قلت من قبل إنّه موسيالا، ليس فقط في بايرن ميونخ ولكن بصفة عامة حول العالم، أنا أحبه للغاية.

ما هو ناديك المفضل؟

إنتر حيث لعبت، أنديتي المفضلة هما بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ، لكن أفضل وقت قضيته كان في إنتر

أفضل لاعب وسط في العالم حاليًا؟

موسيالا، ولو لاعب خط وسط دفاعي اختار كيميش.

ما الأصعب كونك لاعبًا أو مدربًا؟

مدرب، لأن المدرب يعمل 24 ساعة في اليوم، فهو يحلم بكرة القدم ويخطط للعبة والمستقبل، وهو يقوم بإعداد الفريق، بإعداد كل لاعب.

يأتي اللاعب إلى التدريب كما هو الحال عندما تذهب إلى المدرسة ويجب على المعلم أن يكون مستعدًا كما على الطالب احترام معلمه ويلتزم بتعليماته، لكن الأهم أن يجهزه المعلم وهذا ما يفعله المدرب، يجهز لاعبيه في التدريبات وتحليل ما حدث بشكل سيء أو جيد خلال الأسبوع الفائت وما يتعين فعله في الموسم المقبل، بينما اللاعب يستمع لتعليمات مدربه وبعدها يعود للمنزل.

ما الذي ينقص المنتخب الألماني للعودة مرة أخرى؟

روح الفريق تكون أفضل.

ما هو أصعب جمهور وملعب واجهته في حياتك؟

شالكه، عندما يلعبون ضد دورتموند، يكون هذا ديربيًا كبيرًا، ودائمًا تكون المدرجات ممتلئة حتى بعد هبوطهم إلى الدرجة الثانية تجد الجماهير في المدرجات ويتابعهم أكثر من 60 ألف شخص في الدرجة الثانية.

ما هو الشيء الذي تندم عليه في مسيرتك؟

لقد لعبت نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 ضد مانشستر يونايتد. لقد خسرنا في الوقت الإضافي بهدف واحد وبالتأكيد، هذه ليست نتيجة أقبلها على فريقي، لكن من الجيد أنني تمكنت من لعب هذه المباراة.