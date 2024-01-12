النجم الإسباني يتحدث على هامش لقاء السوبر!

تحدث موقع GOAL مع أسطورة منتخب إسبانيا دافيد فيا، خلال حوار خاص عن عدة أمور تخص مشواره الكروي وعن بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية.

وخلال الحوار تطرقنا للحديث عن رأي فيا في دوري روشن السعودي للمحترفين ووجود رغبة من عدة نجوم حول العالم بالانتقال له مستقبلًا.

فيما يلي أبرز نقاط حديثنا مع فيا:

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لقد لعبت بنفسك في كأس السوبر الإسباني عدة مرات مع فرق مختلفة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد وسجلت واحدًا من أفضل أهداف مسيرتك ضد برشلونة مع أتلتيكو مدريد كم تبلغ أهمية هذا الكأس بالنسبة للأندية الإسبانية؟

أولًا هذا الكأس مهم للغاية لأنك يجب أن تفوز بالكأس أو الدوري حتى تشارك فيه، الآن هناك نظام مختلف ولكن يجب أن تكون الثاني حتى في الدوري أو في نهائي كأس الملك، هذا فقط يعني كم هو صعب أن تصل إلى هذه البطولة وتلعب بها، لذلك أعتقد أنها بطولة جيدة حقا ويصعب اللعب بها.

لقد لعبت بنفسك في ثلاثة من أكبر أندية الدوري الإسباني، فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ماذا يجعل أتلتيكو مختلفًا كنادٍ؟

الكثير من الأشياء، بالنسبة لي كان اللعب مع أتلتيكو من دواعي سروري، لعام واحد في فيسنتي كالديرون (الملعب القديم) بذلك الوقت

قلت ذلك دائمًا، أشعر وكأني لعبت لأكثر من عام واحد، ثلاث أو أربع سنوات، بالجماهير وشغفهم لقد كان عامًا واحدًا ولكنه كان مذهلًا لأننا فزنا بالدوري وحظينا بنجاح جيد للغاية خلاله، لذلك هناك الكثير من الأشياء، ولكن الأهم الجماهير وشغف النادي.

سيميوني بقي في النادي لأكثر من 12 عامًا والآن كيف ترى مسيرته هناك؟

إنه أحد أفضل الأشخاص في تاريخ أتلتيكو مدريد أولًا كلاعب كرة قدم ثم كمدرب غير عقلية النادي، بوصوله في لحظة عانى فيها أتلتيكو من صعاب كثيرة وهو غير كل شيء وبدأ الفوز بالألقاب ومنح القوة للنادي وصار يتأهل كل عام إلى مسابقات أوروبا وحين وصل لم يكن من المعتاد في أتلتيكو أن تلعب دوري الأبطال أو حتى الدوري الأوروبي، ولكن حين وصل التشولو نجح في ذلك دائمًا.

ما هي مفاتيح نجاحه برأيك؟

كل شيء، لديه فريق جيد ويعرف النادي بصورة مثالية، لديه الشغف وهو مدرب جيد، كل شيء،أولًا إنه مدرب مذهل، وثانيًا لديه زملاء جيدين في الجهاز الفني، وثالثًا إنه يعرف النادي بصورة مثالية لأنه عاش به لسنوات طويلة، ولذلك بوضع كل هذه الأشياء جنبًا إلى جنب يصنع النجاح القوي في النادي.

من هو المهاجم الحالي الذي يذكرك بنفسك؟

الاختيار صعب لأني أعتقد أن كل لاعب يختلف عن الآخر، من الصعب أن تجد مهاجمًا أو لاعبًا يشبه الآخر، أنا أقول دائمًا بناء على المركز الذي يأخذه في برشلونة والمنتخب، أجد دائمًا التشابه بيني وبين فيران توريس، ولكننا مختلفين للغاية وأعتقد أنه ليس مهاجمًا صريحًا، وبالتالي هذا ليس سؤالًا سهلًا.

بالنسبة لك من هو أفضل مهاجم في الدوري الإسباني لهذا الموسم؟

موراتا

موراتا؟

نعم

كيف ترى الدوري السعودي للمحترفين من الخارج؟

بالتأكيد الناس ملتفون حول الدوري السعودي وأنا آتي هنا من حين لآخر والأمر يبدو وكأن الناس في الدوري والناس في السعودية يريدون تنمية كرة القدم، لقد وقعوا مع لاعبين مذهلين من القمة خلال الموسم الماضي، أعتقد أنهم سيواصلون التعاقد مع لاعبين جيدين، فالعديد من اللاعبين الذين أتحدث معهم يريدون المجيء إلى السعودية، وشعوري جيد وأنا سعيد لأن الناس تدعم كرة القدم هذه الرياضة المذهلة في كل أنحاء العالم، وأشعر أن السعودية تروج كثيرًا لدوريها ولكرة القدم بصورة عامة، نحن هنا من أجل كأس السوبر، وكأس العالم للأندية أقيم هنا قبل شهر، إنهم يفعلون الكثير من الأشياء الجيدة لكرة القدم.

كيف ترى المنتخب الإسباني في الوقت الحالي؟

أراه جيدًا دائمًا، أنا أستمتع بمشاهدة المنتخب كثيرًا، كان لديه نجاح أخير قبل بضعة أشهر بالفوز بدوري الأمم الأوروبية

ونحن سعداء للغاية، ونؤمن بأنهم سيحظون ببطولة يورو رائعة في الصيف القادم، إنهم يستمتعون وينافسون وسيمنحونا شيئًا جيدًا في الصيف.

إذًا هل يمكنهم الفوز باليورو؟

بالتأكيد، إسبانيا أحد المنتخبات المرشحة دائمًا للفوز بهذا النوع من البطولات.