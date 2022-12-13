بوفال وزملاؤه يستعدون لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

كشف وكيل أعمال المغربي سفيان بوفال لجول النسخة العربية عن وصول عرضين سعوديين لموكله بعد ظهوره الجيد جدًا في كأس العالم قطر 2022.

الجناح صاحب الـ28 عامًا لعب مباريات المغرب الخمسة في مونديال قطر، ويستعد هو وزملاؤه لمواجهة فرنسا في نصف النهائي.

بوفال يرتبط مع ناديه أنجيه الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2024 لكنه يتقاضى راتبًا متواضعًا هناك، يُقدر بـ150 ألف يورو شهريًا يشمل الضرائب، وقد سبق أن رفض عرضًا سخيًا من الريان القطري الصيف الماضي.

وكيل اللاعب أوضح لجول أن العرضين السعوديين وصلا اللاعب فعلًا، وأن أحدهما يتضمن منحه راتبًا سنويًا أكبر بخمسة أضعاف من راتبه الحالي، أي الحديث يدور عن 3-4 ملايين يورو سنويًا.

ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة إرسال العروض الرسمية لنادي أنجيه الذي يبدو مرحبًا بالتخلي عن جناحه مقابل العرض المالي المناسب.

أنجيه يضم كذلك المغربي عز الدين أوناحي أحد أبرز نجوم كأس العالم 2022 والذي ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية بعد مستواه الملفت في المونديال، أبرزها برشلونة وليستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

المغرب تُواجه فرنسا يوم غدٍ الأربعاء في نصف نهائي مونديال 2022، ويُقام مساء اليوم الثلاثاء نصف النهائي الأول بين الأرجنتين وكرواتيا.