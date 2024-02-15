خاص | رغم التأكيدات الإسبانية .. قرار حاسم من المغرب بخصوص براهيم دياز

نجم ريال مدريد في مفترق طرق

ارتفعت أسهم براهيم دياز نجم ريال مدريد كثيرًا في الأسابيع الأخيرة بعد أدائه المبهر مع فريقه وخاصة هدفه الأخير ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، وهو ما وضعه في مفترق طرق حاسم لاختيار المنتخب الذي سيُمثله.

اللاعب الذي لعب لمنتخبات إسبانيا الشابة كان من المتوقع أن يرتدي القميص الوطني المغربي في نوفمبر الماضي بعد محادثات جادة بينه وبين المسؤولين في الاتحاد المغربي لكرة القدم والمدرب وليد الركراكي، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن بسبب تأجيله المتكرر لقراره.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت أن دياز رغبته الأساسية هي اللعب لإسبانيا، مشيرة إلى أن حضوره متوقع جدًا في معسكر مارس القادم ومواجهتي كولومبيا والبرازيل وديًا، لكن مصادرنا الخاصة في الاتحاد المغربي لكرة القدم أكدت أنهم لم يفقدوا الأمل بعد في اختيار اللاعب للمغرب.

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وأوضحت المصادر أن المسؤولين ينتظرون قرارًا حاسمًا من دياز في مارس القادم لضمه لقائمة أسود الأطلس أم غلق الصفحة تمامًا.

يُشار إلى أن دياز عاد إلى ريال مدريد بعد تألقه مع ميلان في الموسم الذي لعبه معارًا للفريق، وقد استغل أزمة الإصابات الأخيرة في الفريق الإسباني وفرض نفسه على التشكيل الأساسي.