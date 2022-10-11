خاص| "جول" يؤكد رغبة مبابي بالرحيل عن باريس في يناير

الفرنسي أبلغ العملاق الباريسي بقراره

قنبلة مدوية ألقت بها تقارير صحفية إسبانية حول مستقبل كيليان مبابي، الذي يبدو أن سخونة الميركاتو لن تغيب عنه لفترة طويلة حتى بعد أن أبرم عقدًا جديدًا برفقة الباريسيين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من البيت المدريدي أفادت بأن مبابي طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير المقبل، موعد الميركاتو الشتوي الذي سيكون ريال مدريد أول الراغبين بالتأكيد في استغلاله، نستطيع في "جول" أن نؤكد هذه المعلومات، مبابي بالفعل أخطر إدارة باريس سان جيرمان بالرغبة في الرحيل عن الفريق يناير المقبل.

مشاكل لا تنتهي

المشكلة اتسعت بشكل كبير في باريس سان جيرمان بين نجمي الفريق نيمار ومبابي، بل ودخل في طياتها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشهد عام يشير إلى أن اللاعب الفرنسي لم يعد هو المفضل للفريق الباريسي على الأقل داخل الميدان.

المشاكل منذ بداية الموسم لا تنتهي بالنسبة لمبابي في باريس سان جيرمان ومعظمها مع زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، كان آخرها تصريحات المدرب جالتييه نفسه بأن الفرنسي يشعر بأنه "تائه" في الملعب.

كما أشار جالتييه إلى أنه بذل جهدًا كي يعيد البرازيلي إلى أفضل مستوياته، كل هذا في ظل مشكلة ركلات الجزاء وبعض المشاكل الأخرى خارج الميدان من المؤكد أ،ه أثار حنق مبابي، الذي وصل في عقده الأخير مع باريس سان جيرمان إلى امتيازات كبيرة لا يمكن أن يتم معها تخطي أمور كتلك بالنسبة له.

المزيد من التفاصيل تأتيكم عبر "جول" بعد قليل..