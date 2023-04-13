خاص| أزمة صحية مفزعة تتسبب في مغادرة تشيزني مواجهة يوفنتوس ولشبونة باكيًا!

تفاصيل مقلقة حول إصابة الدولي البولندي

أجهش فويتشيك تشيزني بالبكاء عندما تم استبداله في مباراة ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي بالدقيقة 44.

لم يخاطر حارس مرمى آرسنال السابق بأي فرص لأنه بدأ يشعر بآلام في الصدر ودعا على الفور إلى التبديل.

وضع الحارس البولندي يده على صدره للاطمئنان على مستوى ضخ الدم في القلب، وتحدث لبضع ثوان مع مانويل لوكاتيلي زميله في الفريق قبل أن يخرج باكيًا ويحل ماتيا بيرين بدلًا منه.

بعد طمأنته من قبل زملائه في الفريق والطاقم الطبي، الذين كانوا على استعداد على الفور للوصول إلى الحارس البولندي، غادر تشيزني مدعومًا ليس فقط من قبل لاعبي "السيدة العجوز"، ولكن أيضًا من قبل لاعبي سبورتينج لشبونة، والحساب الرسمي للنادي البرتغالي.

في الدقيقة 44، انتهت مباراة تشيزني، وتم فحصه بالمركز الطبي في الملعب، وتم تشخيصه بعدم انتظام معدل ضربات القلب، ما أدى إلى ضيق في التنفس، مع نتيجة سلبية لمخطط القلب.

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خرج الحارس من المركز الطبي في حالة نفسية جيدة، وسيتم عمل فحوصات جديدة غدًا الجمعة لفهم ما حدث خلال المباراة للحارس البولندي بشكل أفضل.