خاص | ياسين بونو الخيار الأول لتعويض تيبو كورتوا في ريال مدريد

أحمد مجدي
Yassine Bono SevillaGetty Images
انتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجاياسين بونوتيبو كورتواريال مدريدإشبيلية

أنباء بالغة السعادة لأسد الأطلس..

أثارت إصابة البلجيكي تيبو كورتوا الذعر في كل مكان بريال مدريد، سواء بين الجماهير أو المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبدأت الأسماء المطروحة تتدافع بقوة من أجل تعويض كورتوا في حماية عرين الملكي، وبرز اسم المغربي ياسين بونو كأحد البدلاء المحتملين.

نستطيع في "جول" أن نؤكد لكم بشكل خاص أن الحارس المغربي هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة تيبو كورتوا في ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي يفضل المغربي على أي خيار آخر.

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المغربي منذ وصول مينديليبار إلى إشبيلية، حظي بتنافس كبير مع الحارس ديميتروفيتش، ولذلك بدا اسمه مطروحًا لدى أندية هامة مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

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ولكن الآن يبدو ريال مدريد أبرز المهتمين بضم بونو، ونؤكد لكم مجددًا أنه الخيار الأول حاليًا للمدرب كارلو أنشيلوتي.

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