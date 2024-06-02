خاص | وكيل حمدالله: سعي رونالدو لتحطيم رقم أخي كلّف النصر خسارة كأس الملك

نجم النصر حطم رقم نظيره في الاتحاد

يرى عبد الرحيم حمدالله أن سعي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، لتحطيم رقم موكله وشقيقه، عبد الرزاق حمدالله، كلف ناديه فرصة الفوز على الهلال والظفر بكأس خادم الحرمين الشريفين.

النجم البرتغالي كان قد وصل إلى هدفه الـ35 في دوري روشن السعودي خلال المباراة الأخيرة من الموسم أمام الاتحاد، مما جعله يُحطم رقم حمدالله الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد، والذي كان قد حققه مع النصر برصيد 34 هدفًا موسم 2018-2019.

وكيل وشقيق النجم المغربي هاجم رونالدو ضمنيًا ووصفه بالباحث عن إنجازه الشخصي على حساب اللقب الجماعي لفريقه، إذ قال لكووورة "رونالدو بحث عن لقب شخصي أكثر من بحثه عن لقب جماعي، وتمكن بالفعل بفضل مساعدة زملائه من تحقيق مبتغاه".



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"لو ركز النصر عن لقب جماعي هذا الموسم لكان نهائي الكأس من نصيبهم بسهولة ومن دون منازع.

كريستيانو حصل على دعم كبير من الفريق واللاعبين من أجل تحطيم رقم حمد الله، وكان هذا أمام الاتحاد".

الوكيل المثير للجدل وجه سهامه كذلك نحو لاعبي الاتحاد، متهمًا إياهم بعدم مساعدة حمدالله على الحفاظ على رقمه التاريخي خلال المواجهة الأخيرة مع النصر، إذ قال "المفارقة أن لاعبي الاتحاد خسروا مرتين في مباراة واحدة، النقاط الثلاث ورقم عبد الرزاق حمد الله القياسي".

وأتم عبد الرحيم حمدالله حديثه بالتأكيد على التزام موكله بعقده مع الاتحاد، والذي يمتد حتى نهاية الموسم القادم.