خاص - وكيل بينيتيز لـ"جول": تلقينا عرضًا سعوديًا

هل سنرى المدرب الإسباني في السعودية قريبًا؟

عبده الليثي

توصل "جول" مع البلجيكي جو كماجا، وكيل أعمال الإسباني رافائيل بينيتيز، مدرب فريق نيوكاسيل الإنجليزي، للحديث عن العرض السعودي الذي وصل للأخير.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هناك عرضًا سعوديًا تلقاه المدرب الإسباني، خلال الفترة القادمة.

وبعد سؤال "جول" لوكيل المدرب الإسباني عن تلقي عرضًا سعوديًا، كانت إجابته هي "نعم هناك عرضًا سعوديًا".

بين عودة دياز وجيسوس – من يخلف ماميتش في الهلال في حال رحيله؟https://t.co/qRm3aaFFuW pic.twitter.com/wdtebZYrk0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 26, 2019

ورفض البلجيكي جو كماجا الكشف عن أي تفاصيل تخص العرض السعودي، سواء الفريق صاحب العرض أو أي أمر آخر.

ويبحث فريق نادي أهلي جدة حاليًا عن مدير فني جديد، بعد رحيل الأوروجوياني خورخي فوساتي، وتولي يوسف عنبر المسؤولية مؤقتًا.

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وعلى جانب آخر، تشير كل المؤشرات نحو اقتراب رحيل الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال السعودي، خاصة بعد الخسارة المذلة من التعاون بخمسة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس الملك.