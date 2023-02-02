خاص | هتان باهبري يعلن التحدي: في انتظارنا مهمة خاصة قبل المشاركة الآسيوية

الليث الأبيض عاد للانتصارات بفوزين متتاليين بعد تعثره في أربع مباريات متتالية

رفع هتان باهبري؛ لاعب الشباب السعودي، راية التحدي في قادم المباريات، مع استعادة فريقه نغمة الانتصارات من جديد.

الليث الأبيض حقق الفوز اليوم الخميس، أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

هذا الفوز هو الثاني على التوالي للشباب، بعد التعثر في أربع مباريات سابقة، ليتصدر بصورة مؤقتة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

وقال هتان، خلال تصريحات خاصة لـ"GOAL" عقب فوز الليلة: "ألف مبروك لجمهورنا، حصدنا ثلاث نقاط مهمة، بإذن الله نواصل الانتصارات في المباريات المقبلة، أمامنا مباراة مهمة أمام الباطن في حفر الباطن، نتمنى العودة منها بثلاث نقاط".

وأضاف حول اقتراب العودة للمنافسة على دوري الأبطال: "مستعدون لآسيا، لكن قبلها أمامنا ست نقاط مهمة أمام الباطن ثم أبها، إن شاء الله نذهب للبطولة القارية ونحن حاصلون على هذه النقاط".

يذكر أن الشباب سيواجه ناساف كارشي الأوزبكي في دور الـ16 من دوري الأبطال، في 19 من فبراير الجاري.