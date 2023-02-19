خاص | نجم الهلال السابق: فهد بن نافل نُسميه "البركة" .. وهذا أفضل لاعب سعودي

نجم نادي الهلال يتحدث لـ"جول" عن فهد بن نافل

أشاد عبد الله الفودة نجم نادي الهلال السابق، بعمل فهد بن نافل رئيس الزعيم، بعد تحقيقه الكثير من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وحقق نادي الهلال تحت قيادة فهد بن نافل العديد من البطولات، أبرزها لقب دوري المحترفين السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة، بجانب كأس سوبر لوسيل.

وقال الفودة خلال تصريحات لـ "جول": "فهد بن نافل نسميه البركة، حقق 7 بطولات والقادم أفضل إن شاء الله، وأتمنى له التوفيق".

واستطرد قائلًا: "هناك أكثر من لاعب سعودي رائع، ولكن أرى أن أفضل لاعب هو سلمان الفرج، والحارس الأفضل هو عبد الله المعيوف".

وكان الهلال قد حقق وصافة كأس العالم للأندية 2022 التي أقيمت مؤخرًا، وذلك بعد الخسارة على يد ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.