خاص | يوسف السفري: الركراكي خلق للمغرب فريق تنافسي حقيقي

الراكراكي تولى المسؤولية الفنية للمغرب قبل المونديال بثلاثة أشهر فقط، لكنه نجح في العبور عن جدارة واستحقاق في مونديال قطر

أشاد يوسف سفري؛ نجم منتخب المغرب الأسبق، بعمل وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس، مؤكدًا أنه أعاد الروح القتالية للاعبين، مما ساهم في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس نجحوا في العبور لدور الـ16 في مونديال قطر بعد الفوز أمام كندا، اليوم الأربعاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، في ختام دور المجموعات.

وقال سفري، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "شكرًا جزيلًا للركراكي والإطار المغربي ومدرب الأسود، هو عرف كيف يختار التشكيل، وبخطابه التحفيزي خلق لنا فريق تنافسي، الحمد لله، حققنا فوزين وتعادل وتأهلنا، هذا إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ عام 1986".

وأضاف: "اليوم لدينا فريق قوي، شكرًا للاعبين والجميع والجماهير التي ساندت الفريق، هي كانت الداعم الأكبر، كلنا تفاؤل أن المغرب قادرة على الوصول بعيدًا، أظن أننا سنصل للنهائي".

يذكر أن صعود المغرب جاء بعد تصدرها المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، متفوقة عل كرواتيا (5 نقاط)، بلجيكا (4 نقاط) وأخيرًا كندا (0 نقاط).