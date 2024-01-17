خاص | موقف الاتحاد من انتقال محترفه إلى الاتفاق

تعاون كبير بين الاتحاد والاتفاق في الشتاء الحالي

SHAHID

رد مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، على انتقال أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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ناديا الاتحاد والاتفاق، يتعاونان بشكل كبير في الميركاتو الشتوي الحالي؛ حيث تعاقد العميد مع المدافع الشاب سعد الموسى، مقابل التنازل عن الثنائي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا، إلى فارس الدهناء، في صفقة تبادلية.

وحاليًا.. يواصل الاتحاد مفاوضاته مع الاتفاق، لشراء المدة المتبقية من عقد الجناح الشاب أحمد الغامدي، والذي يحظى باهتمام كبير من نادي القادسية، أيضًا.

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ووفقًا لمصدر خاص في تصريحات لموقع "كووورة"، طلبت إدارة الاتفاق، التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

المصدر أعلن اليوم الأربعاء، ترحيب العميد الاتحادي، بـ"الاستغناء" عن جوتا إلى الفريق الاتفاقي؛ حيث من المقرر أن تحسم الصفقة بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف المصدر، عن أن ناديي الاتحاد والاتفاق، ينتظرا موافقة لجنة الاستقطابات السعودية - حاليًا -؛ من أجل إتمام صفقة الجناح البرتغالي، البالغ من العمر 24 سنة.

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