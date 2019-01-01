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خاص| منير الحدادي إلى إشبيلية في يناير

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Getty Images
المخطط يسير بشكل أسرع

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت مصادر جول أن منير الحدادي مهاجم برشلونة قد ينتقل إلى إشبيلية بأسرع مما كان مخططاً له.

 

وبحسب ما أكده جول سابقاً، فإن منير لا يرغب بتجديد عقده مع النادي الكتالوني، حيث سيكون متاحاً بالمجان في يونيو المقبل.

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أيضاً كشفت المصادر عن اتفاقه مع إشبيلية لتوقيع عقد مدته 4 مواسم، ولكن من الواضح أن العملية باتت قابلة للتسريع.

جاء ذلك حيث يرغب برشلونة في رحيل منير بشكل فوري في يناير الجاري، حتى ولو على سبيل الإعارة لأي فريق.

من هذا المنطلق يحاول إشبيلية الحصول على اللاعب مقابل ما يقدر بـ2 إلى 3 مليون يورو.

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