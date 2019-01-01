خاص| منير الحدادي إلى إشبيلية في يناير
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أكدت مصادر جول أن منير الحدادي مهاجم برشلونة قد ينتقل إلى إشبيلية بأسرع مما كان مخططاً له.
وبحسب ما أكده جول سابقاً، فإن منير لا يرغب بتجديد عقده مع النادي الكتالوني، حيث سيكون متاحاً بالمجان في يونيو المقبل.
أيضاً كشفت المصادر عن اتفاقه مع إشبيلية لتوقيع عقد مدته 4 مواسم، ولكن من الواضح أن العملية باتت قابلة للتسريع.
جاء ذلك حيث يرغب برشلونة في رحيل منير بشكل فوري في يناير الجاري، حتى ولو على سبيل الإعارة لأي فريق.
من هذا المنطلق يحاول إشبيلية الحصول على اللاعب مقابل ما يقدر بـ2 إلى 3 مليون يورو.