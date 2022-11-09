خاص | مدة غيابه صادمة .. محاولات مستميتة للحاق ساديو ماني بالمونديال

رغم محاولته إنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج مبكرًا بعد الإصابة إلا أن ساديو ماني سيغيب طويلًا وفقًا للفحوصات التي خضع لها صباح اليوم

كشفت مصادر "جول" عن مدة غياب صادمة للسنغالي ساديو ماني؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، تهدد بشكل كبير مشاركته في كأس العالم قطر 2022.

نجم أسود التيرانجا تعرض للإصابة أمس الثلاثاء، بعد مرور 15 دقيقة فقط من مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن ضمن مباريات الدوري الألماني، إذ كان سقوطه مقلقًا في ظل عدم اشتراك أي لاعب معه وطلبه التغيير على الفور.

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن ماني خضع للفحص الطبي صباح اليوم الأربعاء، لكن الصدمة كانت حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأكدت مصادرنا أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد ما إذا كان يمكن تقليل مدة غيابه والإسراع من عودته للملاعب أم لا، لكن ورغم أن غيابه عن كأس العالم قطر 2022 غير مؤكد بشكل كامل حاليًا إلا أن الشكوك كبيرة حول إمكانية لحاقه بالحدث العالمي.

وحال تأكد غياب اللاعب للمدة المذكورة، فإنه لن يلحق بمباريات منتخب بلاده في دور المجموعات من كأس العالم، في خسارة كبيرة للمنتخب السنغالي.

يذكر أن السنغال من المقرر أن تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة هولندا في 21 من نوفمبر الجاري، ثم تلتقي بقطر في يوم 25، وتختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 29 من الشهر ذاته.