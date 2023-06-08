خاص| محمد صلاح أم ليونيل ميسي الأفضل على الإطلاق؟ أرنولد يختار!

الظهير الأيمن الإنجليزي ضيف "جول" الجديد

بشكل خاص لموقع "جول" تحدث ظهير أيمن ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد عن العديد من الملفات واللاعبين في أحدث حلقة من برنامج Simply the best.

تطرق أرنولد في حديثه إلى العديد من الأشياء، قائلًا إن المصري محمد صلاح هو أعظم لاعب لعب معه في مسيرته، ومؤكدًا أن ما يميزه هو "الاستمرارية في إحراز الأهداف وهو أصعب شيء في كرة القدم، ببساطة هو الأفضل".

كما تناول أرنولد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلًا إنه أفضل لاعب واجهه في مسيرته، دون إيضاح الكثير حول ذلك الأمر.

ووصف أرنولد زميله في دفاع ليفربول، إبراهيما كوناتيه بالأقوى، وأن كلًا من أليكس أوكسليد تشامبرلاين وجوردان هندرسون هما الأكثر أناقة، بينما كان كوستاس تسيميكاس خياره للأقل أناقة.

واختار أرنولد زميله السابق في ليفربول روبرتو فيرمينو، أذكى لاعب في تشكيلة ليفربول سبق أن زامله الظهير الإنجليزي الدولي.